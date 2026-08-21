Las fotos del Rey

Hace unos días, durante la ceremonia de toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, el rey Felipe VI saludó al ultra y agitador Javier Negre. Una imagen que al momento ha dado el salto a la polémica política.

Hay quien dice que el Rey no sabía que la persona a la que saludaba era Javier Negre, pero con las perlas que ha soltado el prenda sobre la Corona es raro que no le hayan llegado a Felipe VI. Es más, creo que el jefe del Estado debería estar informado sobre este tipo de personajes que viven de difundir bulos y mentiras gracias a favores tanto de empresarios como de instituciones públicas. Si es verdad que no le pone cara, quiero pensar que el Rey no pierde más tiempo del debido en tener identificada a gente de esta calaña (aunque insisto, debería).

Sea como fuere, y lanzo la pregunta al aire, ¿hasta qué punto el Rey debe o no saludar, y en consecuencia ser educado, con cualquier persona que se le acerque? Viendo las imágenes se aprecia como Negre, con varias personas alrededor (que solo no va ni a la vuelta de la esquina, no sea que un minuto de su vida quede sin documentar) y varios móviles grabando, se acerca al Rey, le saluda y le pide una foto. En ese momento, aunque Felipe VI supiera quién es Negre, ¿es mejor poner una sonrisa o mandarle a la mierda? Porque igual lo que iba buscando el ultra era, precisamente, que Felipe VI le negara el saludo y fuera borde para poner en armas a sus hordas y lanzar en redes vete tú a saber qué tipo de barbaridades, porque esta gente no da puntada sin hilo.

Así que, llegados a este punto, voy a pensar que quizás el Rey sí que sabía quién era Negre y actuó de forma inteligente: con una fotografía, aunque obviamente también ha levantado ampollas, ha conseguido frenar una campaña mucho más dañina. Lo mismo hasta le estaba dando urticaria saludar a este señor. Pero quizás, quién sabe, solo fue amable. La ignorancia, casi siempre, es atrevida.