Los enemigos del Poder son el demonio, el mundo y la carne

La religión católica, que es tan verdadera como las demás, dice que los enemigos del "hombre" (y de la mujer, por tanto) son el demonio, el mundo y la carne.

Pero es exactamente al revés, estos son los aliados de la Humanidad. Porque de quienes son enemigos es del Poder. Veámoslo.

Caí en la cuenta porque, de entre mis libros, decidí elegir tres que bauticé como "La Trilogía de Molina" ("La estafa sexual", "El alegre comunismo" y "Cuentos interruptus ideales para adultus").

Los escogí porque definen bien mi personalidad: osado ensayista que se atrevió a analizar porqué el Poder reprime uno de los dos únicos instintos básicos que tenemos los humanos (el sexo); militante activo en la órbita de los ideales marxistas que apostó por reavivar esas tesis con sencillez y audacia, y por último lo que, en términos coloquiales, podría dibujarme como un narrador cachondo.

Nota: si alguien considera que estoy haciéndome propaganda, por favor, que suprima los títulos. Más sigamos.

Y ha sido cuando a raíz del recomendado para "adultus" caí de la burra (¿quién soy yo para caer de un caballo?) y tras ver las estrellas, descubrí esto.

Según las reacciones que me han llegado se ve que éste es un libro que "quema" (lo cual no es raro pues ya se presentó en su día como "caliente").

Es decir, viene a ser "la carne" la que enturbia el libro pues... siendo lo lógico que si no gusta el "disgustado" no lo recomiende; lo es más que si es un placer leerlo, se le recomiende a terceros. Pero se ve que, cuando algo gusta, si anda la "carne" por medio, a ver quién es el guapo (y menos la guapa) que lo dice en voz alta y encima lo receta.

Pues bien, ante estas turbulencias recordé que la Santa Madre Iglesia, en su afán por salvar nuestras almas, alerta de que los enemigos del "hombre" son el demonio, el mundo y la carne.

El "demonio" porque te tienta para que caigas en los pecados (en los pecados de la carne fundamentalmente, pues no en vano de diez mandamientos, dos están dedicados al tema: no fornicar y no desear la mujer de tu prójimo).

El "mundo" porque es donde bullen las tentaciones. De ahí viene posiblemente la recomendación de que "como en casa en ninguna parte", porque es lo mejor para no caer en el pecado (aunque ahora con la tele, Internet y ciertos libros para "adultus"…).

Y de la "carne", qué decir, ¡nada!, porque todo el mundo sabe que es un pecado en sí.

Pero si la carne (vulgo, el sexo) es un instinto básico del ser humano (el otro es el de supervivencia), ¿por qué está tan metida su prohibición en las mentes de las gentes?

Muy sencillo, y analizando "el mundo" se ve ("La estafa sexual") porque al ser esta una prohibición de algo tan necesario para cada persona nadie va a estar libre de pecado, y así el Poder habrá metido en tu coco el "divide y vencerás" (te habrá dividido entre "pura e impura" o "sucio y limpio"). Dicho de otra manera, si lo que hubieran prohibido las religiones fuera comer brócoli, todos estaríamos felices y con la autoestima a 100.

Ahora bien, ¿cómo romper este cerco? Optando por una opción política que igualando las condiciones económicas de las gentes permita que la libertad de todos y todas sea la misma, y no como ahora que los que tienen pasta pueden elegir lo que sea, y los demás que, al no tener, únicamente pueden elegir entre decir "amén" o "así sea" (surge así "El alegre comunismo").

Resumiendo: el demonio (porque lucha contra las mentiras), el mundo (porque hace evidente las mentiras) y la carne (porque lo de que no gusta es mentira) no son los enemigos del hombre (son sus aliados y amigos) y son, por tanto ¡los enemigos del Poder!