Robert Paul Liberman y su indeleble legado

Desde hace cinco años, cumplidos hoy jueves, la Psicología Clínica en el mundo entero está de luto. El viernes 20 de agosto de 2021, en su domicilio particular y rodeado de sus familiares, en Lake Sherwood, Condado de Ventura, California (EE UU); se apagaba la vida de uno de los genios más preclaros e influyentes de la psicología actual. Se fue cuatro días después de cumplir los ochenta y cuatro años, y lo hizo como vivió, de forma apacible, íntegra e incuestionable.

Robert P. Liberman, como firmaba su obra científica, nace el 16 de agosto de 1937 en Newark (Nueva Jersey), a unos cuatro mil kilómetros de distancia de donde finaliza sus días. De origen judío inmigrante, perteneció a una familia de clase media caracterizada por priorizar los estudios universitarios de sus hijos. Cursó su formación en Dartmouth College, donde se graduó summa cum laude en 1959. Posteriormente obtuvo el título de médico en Johns Hopkins University, completando su formación y doctorado en Harvard.

Para entender mejor su formación en la prestigiosa universidad de Massachusetts hay que tener en cuenta a otro de los auténticos padres de la Psicología Científica: Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), considerado en 2002 por la APA (Asociación Americana de Psicología) como el psicólogo de mayor relevancia del siglo XX. Catedrático de Psicología en Harvard durante 26 años, creador del Condicionamiento Operante y también continuador de John B. Watson y I. P. Pávlov.

Tras seis años en el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Liberman se traslada a California en 1970 para incorporarse a la facultad de Medicina de UCLA, institución a la que permanecería estrechamente ligado y a la que estuvo vinculado casi medio siglo. Allí desarrolló buena parte de su carrera dedicada a la Psicología Clínica, aunque paradójicamente él era médico de formación general y psiquiatra como especialista (un caso similar a Sigmund Freud, Wilhelm Wundt, William James, o los españoles Luis Simarro, Emilio Mira o José Germain, junto con algunos más). La sólida formación obtenida en Harvard sobre los Modelos de Aprendizaje y su aplicación al cambio de la conducta fueron determinantes en su capacidad para la investigación, la terapia de conducta y la rehabilitación de personas con enfermedad mental grave y prolongada. También destacó por su compromiso social durante su juventud participando activamente en las protestas de profesionales médicos y psicólogos contra la guerra de Vietnam.

Su obra cumbre y de traducción a todos los idiomas más importantes es "Iniciación al análisis y terapéutica de la conducta", fue publicada en España por la añorada editorial Fontanella, colección "Conducta humana", número 17 en 1974 (en inglés lo fue por Pergamon Press, Nueva York, 1972). Texto metodológicamente basado en la "Enseñanza Programada" de Skinner, y que partiendo de los modelos de aprendizaje (donde también se incluye el Aprendizaje Social de Bandura) aporta soluciones prácticas y esenciales para el manejo de la conducta patológica con la máxima eficiencia.

Un aspecto muy humano y valiente de su vida es que él mismo padecía un Trastorno Bipolar II con episodios de depresión recurrente. Mediante la modificación de conducta alcanzó la vida plena, tanto en lo profesional -casi medio siglo como docente en UCLA- como personal -una familia con cinco hijos y trece nietos-.

En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le otorgó un reconocimiento especial por su labor en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental.

Lo conocí personalmente con motivo de la celebración que el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León celebra cada año en torno al 23 de febrero (fecha que conmemora la publicación en Baeza del libro "Examen de ingenios para las ciencias" de Juan Huarte de San Juan). En este caso fue el 22 de marzo de 2013, en el Círculo de Recreo de Valladolid, en dicha festividad colegial, con la correspondiente conferencia magistral del prócer, titulada: "El sol del siglo XXI brilla sobre los científicos que practican la Terapia Cognitivo-Conductual".