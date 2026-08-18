La amistad y su importancia en la convivencia de los pueblos

Este concepto da la impresión que chirría en este mundo tan dominado por la velocidad, la competencia y la interacción superficial, pero su función social es vital. Se trata de un vínculo que no nace de la sangre ni de un contrato, sino de una afinidad espontánea; se fortalece mediante un tiempo compartido, y la reciprocidad y la voluntad de acompañarse en la alegría y las dificultades; y es además un elemento fundamental para el bienestar individual, así como para la cohesión de la sociedad, habiendo representado una función esencial a lo largo de la historia. Aristóteles la elevó al rango de virtud cívica, "un amigo es otro yo". Montaigne la describió como una "hermandad elegida", y deseada desde la lealtad, la confianza y el afecto; y en la actualidad se reconoce como uno de los factores predictivos más sólidos de bienestar psicológico. Un amigo, a diferencia de la familia que viene dada, se construye desde la libertad, es un vínculo social de carácter horizontal, no se formula jerárquicamente, dado que el afecto no es impuesto, y la continuidad depende de una lealtad tácita compartida. Es sociológicamente parte de la red afectiva primaria, círculo que mantiene al individuo cuando los sistemas institucionales fallan.

En las primeras comunidades humanas suponía un mecanismo de cooperación que facilitaba la supervivencia del grupo. En las sociedades griega y romana, adquirió una dimensión ética y política, favoreciendo la confianza entre iguales y contribuyendo al bien común. En la Edad Media, la tradición cristiana la vinculó al amor al prójimo, en la Ilustración se la identificó como la coronación de la libertad y de la igualdad, y en las sociedades modernas, cada día viene representando un refugio emocional frente al individualismo y la creciente digitalización de la sociedad. Aristóteles en su ética a Nicodemo habla de la amistad como un sentimiento que surge entre personas que desean el bien del otro por sí mismo, y no por el interés. Nietzsche apunta que ha de ser un estímulo para crecer y ayudarnos a superarnos, ayudando al desarrollo personal. Las redes sociales nos reportan un importante contraste, porque ante la multiplicidad de los contactos, parece que la amistad debería multiplicarse, pero sin embargo, la soledad es la consecuencia, porque la amistad requiere "escucha, compromiso, tiempo y presencia física", cualidades que ninguna tecnología puede sustituir completamente.

Modernamente se sabe que una relación de amistad sólida y cultivada va a favorecer la estabilidad del individuo, que presentará menores niveles de ansiedad, depresión y estrés, y afrontará mejor cualquier situación de frustración, provocando una mejor salud física y emocional. La red de amigos va a suponer un colchón que amortigua todas las acciones inquietantes, por lo negativas, evitando las dificultades de la vida y favoreciendo el equilibrio emocional. La amistad se puede decir que es uno de los mayores patrimonios del ser humano, "no puede comprarse, ni imponerse, ni improvisarse, es espontánea y exige tiempo y especialmente reciprocidad". Es además una escuela vital de generosidad, tolerancia y compromiso. Una vida puede estar repleta de éxitos, premios, riquezas… pero difícilmente será plena si no se cuenta con algunos amigos de esos que acompañan, no por interés, sino por el simple hecho de querer compartir contigo la vida.

La amistad significa confianza, cercanía, reconocimiento del otro como otro yo; donde la hostilidad levanta permanentemente muros, la amistad siempre tiende puentes; donde el enfrentamiento alimenta el miedo, la hostilidad y la desconfianza; la amistad facilita y apoya el diálogo, la comprensión y la paz. No se trata de una afinidad afectiva, sino que es una virtud cívica que fortalece siempre a las familias, las instituciones y la sociedad. En un mundo en el que la prisa, la polarización y los enfrentamientos permanentes son referentes, cultivar y propiciar la amistad siempre es apostar por el acuerdo y el respeto mutuo. Los filósofos clásicos hablan de que la amistad es la forma más humana y sencilla de vencer la hostilidad, y construir una convivencia más libre, amable y esperanzadora.

Al trascender el ámbito individual, podemos y debemos convertirla en un principio inspirador entre las naciones, porque la historia demuestra que los periodos de tiempo de mayor prosperidad han coincidido con etapas de cooperación, confianza y diálogo entre los estados. Todos los intercambios, cultural, educativo, científico, económico… surgen con mayor facilidad y seguridad en un clima de confianza, respeto y voluntad de entendimiento, representando al final una forma de "diplomacia silenciosa" que reduce tensiones, y previene conflictos, al facilitar la paz. La paz duradera, dice Kant, sólo es posible mediante la cooperación entre las naciones libres y respetuosas con el derecho.