Una oportunidad escrita en el cielo

El eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto ha dejado en Zamora algo más que imágenes espectaculares y unos minutos de oscuridad en pleno día. La provincia se convirtió en destino para más de 23.000 visitantes llegados de numerosos puntos de España y del extranjero atraídos por un fenómeno astronómico excepcional que puede contemplarse muy pocas veces a lo largo de una vida. Y Zamora respondió. Lo hizo, además, con una meteorología perfecta, sin nubes que arruinaran el espectáculo y con unas temperaturas agradables que permitieron disfrutar plenamente de una jornada escrita con letras grandes en la historia de la provincia.

La expectación era conocida desde hacía mucho tiempo. Buena parte de las plazas hoteleras estaban agotadas desde años atrás, prueba de que este acontecimiento no podía tratarse como una cita turística convencional. Un grupo de medio centenar de "cazadores de eclipses" belgas, por ejemplo, había reservado buena parte de las habitaciones del Parador de Benavente desde 2023. También recalaron en territorio zamorano investigadores y aficionados a la astronomía de Estados Unidos, México, Portugal o Alemania, por citar solamente algunos países de origen de los visitantes. Zamora grabó su nombre en el mapa mundial de quienes persiguen estos fenómenos.

Pero el éxito no debe medirse únicamente en términos de ocupación hotelera. Miles de personas se desplazaron por las carreteras de la provincia en un espacio muy reducido de tiempo, y los enclaves más concurridos acogieron aglomeraciones de centenares de observadores sin que se produjeran incidentes reseñables. El número de siniestros de tráfico y de incidencias sanitarias fue, de hecho, inferior al mismo día del año anterior. Que una movilización de estas dimensiones haya transcurrido sin contratiempos relevantes constituye también una noticia positiva. Es el resultado de la coordinación entre las distintas administraciones, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. Una demostración práctica de que la colaboración institucional, cuando existe planificación y cada organismo ejerce correctamente sus competencias, ofrece resultados.

También merece reconocimiento la previsión del Patronato de Turismo de Zamora, que entendió con años de antelación la oportunidad que suponía el eclipse. Durante tres ejercicios ha promocionado la provincia en todos los foros del sector, nacionales e internacionales, como destino privilegiado para el 12 de agosto de 2026. Esa estrategia, desarrollada bajo el liderazgo de Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación, ha dado sus frutos. En turismo, como en tantos otros ámbitos, los resultados rara vez llegan por casualidad: requieren planificación, constancia y capacidad para anticiparse.

El reto está en que este éxito no sea una estrella fugaz, sino un punto de partida para que el astroturismo siga atrayendo visitantes a las zonas rurales de la provincia

El fenómeno astronómico ha servido además para demostrar que Zamora sabe ofrecer mucho más que románico y Semana Santa. Esta vez el protagonismo ni siquiera estuvo focalizado en la capital; Benavente y Toro fueron los puntos oficiales de observación designados por la Junta de Castilla y León, y toda la mitad septentrional de la provincia era un destino más atractivo que la ciudad al ofrecer más minutos para contemplar la corona solar. Incluso Otero de Sariegos, el último pueblo en dejar su padrón en cero habitantes, volvió a llenarse de vida durante unas horas gracias a quienes eligieron este enclave sobre las Lagunas de Villafáfila para contemplar y fotografiar el eclipse.

El reto está en que este éxito turístico no sea una estrella fugaz, sino un punto de partida para trazar una vía que siga atrayendo turistas a las zonas rurales de Zamora. El Sol y la Luna han hecho que visitantes y turoperadores miren hacia una provincia que muchas veces tiene dificultades para hacerse visible, y el Patronato ha empleado todos sus recursos en poner espejos para que la luz del eclipse también ilumine y dé a conocer el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía de un territorio con identidad propia. Un trabajo acertado que debe tener continuidad mediante una estrategia sostenida en el tiempo que convierta la notoriedad conseguida estos días en nuevas oportunidades para los pueblos.

Y existe una especialmente evidente: el astroturismo. Las comarcas más despobladas de la provincia, teóricamente las más deprimidas, pueden convertir una de sus debilidades históricas en una ventaja competitiva. La baja densidad demográfica y la escasa contaminación lumínica permiten disfrutar de unos cielos nocturnos excepcionales para contemplar las estrellas. La experiencia "starlight" casa a la perfección con el turismo ornitológico en Arribes, con la observación del lobo y la caza de venados en la Sierra de la Culebra, o con el senderismo en las montañas de la Alta Sanabria.

Pero para ello será necesaria una armadura legal que proteja amplias zonas contra posibles amenazas de contaminación lumínica: cuidar de los cielos como se cuida del patrimonio artístico o del natural. Un primer paso sería ampliar a otros municipios de la provincia el reconocimiento de Reserva Starlight que ya posee Porto de Sanabria. El eclipse ha apagado durante unos minutos el Sol sobre Zamora. Paradójicamente, puede haber servido para iluminar un camino de futuro. n