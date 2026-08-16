El exsocialista, ahora comunista, francés, Jean-Luc Mélenchon dijo en una conferencia que "si se cuenta con los obreros blancos católicos para hacer el socialismo en Francia, eso no va a ocurrir". Alusión implícita al gran pacto que los buscadores de votos de las izquierdas quieren establecer con los inmigrantes islamistas para recuperar los resultados electorales que los ciudadanos europeos les han negado.

Que Mélenchon lidere un movimiento político de coalición de izquierdas llamado Francia Insumisa, pero postule que el camino a la consecución de sus logros ya no viene de la revolución proletaria sino de la fuerza de la sumisión a un dios y ley medievales, no deja de ser una paradoja digna de alguna corriente perdida del surrealismo que mezcle absenta con ácido lisérgico. No es la primera vez que la siempre divina izquierda francesa -acomodada y burguesa por definición en su contradicción- sirve al mundo un cóctel de cicuta. Jomeini, destructor de la Persia, dictatorial pero moderna, del Sha, fue amamantado en esa misma pocilga ideológica. Como de ahí surgieron los filósofos ideólogos del anticapitalismo y antiimperialismo yanqui para que la opresión soviética tuviera su campo de acción exitoso en América o Asia. O, más recientemente, las corrientes para que Estados Unidos se fuera de Afganistán y volviera la oscuridad talibán, el mayor de los crímenes del mundo reciente.

Brian May, el mejor guitarrista de la historia del rock según los lectores de la revista Top Guitar, instrumentista, vocalista y compositor de la mayoría de las mejores canciones de Queen ha estado en España para disfrutar del eclipse. A la sombra del acontecimiento, Ramoncín, conocido en su día como "el rey del pollo frito" se ha referido a él como "mi compañero de profesión". Es verdad que May tocó un solo de guitarra en "Como un susurro" una de las pocas canciones que merecen tal nombre en el repertorio del astro español. Este se hizo famoso por sacar la chorra durante sus conciertos y regar de su esencia de sabiduría a sus fans de las primeras filas. May además de un genio de la música es doctor en astrofísica. Eclipses.