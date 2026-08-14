Extraña situación

Nadie sabe a ciencia cierta lo que se esconde detrás de la ocupación de Ceuta por parte de miles de personas desplazadas desde Marruecos en forma de éxodo. Pero, parece ser que todo el mundo está capacitado para opinar al respecto. Hay quien se ha permitido pontificar afirmando que ha sido "cosa" de las mafias. Pero, de haber sido así ¿cuáles habrían sido esas mafias, quienes sus capos, donde se encuentra el autor intelectual? Llegados a ese punto, nadie es capaz de acreditar nada. Así pues, solo cabe pensar que todo queda reducido a meras especulaciones.

Si alguien puede saber lo que ha pasado, con claridad meridiana, esa es la cúpula del Gobierno, pero hasta el momento no ha aclarado nada al respecto. Existe suficiente experiencia como para poder pensar que no va llegar a decirlo, al menos a corto plazo. De ahí que los carroñeros se estén frotando las manos llenando los medios informativos y las redes sociales de montones de basura con la aviesa intención de poner en primera línea el viejo lema de "cuanto peor mejor".

Quizás lo menos descabellado, dado que todo el mundo tiene derecho a opinar, sería tratar de razonar, a base de conjeturas, sobre quiénes son los perjudicados y quienes los beneficiados por la avalancha africana. Parecería razonable pensar que los más perjudicados serían los ciudadanos españoles, en especial los ceutíes, que están observando como la situación se está deteriorando hasta límites más que peligrosos. No cabría pensar que en España exista alguien que se haya alegrado de la situación en Ceuta, aunque, a veces, cueste mucho trabajo llegar a creerlo debido a las desmesuradas reacciones de algunos. Sobre los más beneficiados, parece que tampoco podría haber muchas dudas de que se trataría del gobierno del Reino de Marruecos, aunque, en segunda derivada, se hayan podido aprovechar terceras partes. Entre estas últimas se encontraría el presidente de los EEUU que no ha perdido tiempo en hacer publicidad del asunto al objeto de captar votos de cara a las próximas elecciones de "medio mandato" al Congreso, advirtiendo a los norteamericanos que deben votar "republicano" si no quieren que suceda lo mismo en su país. También lo ha aprovechado la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, la señora Meloni, quien para potenciar su política de inmigración no ha dudado en poner un filtro en su frontera a los ciudadanos procedentes de España, haciendo una particular interpretación del espacio Schengen.

Lo cierto es que la manipulación de las masas por parte de nuestro vecino del sur no es la primera vez que sucede. Ya, en 1975 le montó a Franco la "Marcha Verde" en la que participaron trescientos cincuenta mil civiles con militares armados infiltrados. Se trataba de conseguir, con la ayuda del Departamento de Estado de los EEUU, y de la CIA, hacerse con los fosfatos del Sahara, justo en el momento en el que iba a celebrarse un referéndum, propiciado por la ONU, para decidir la independencia sahariana. Y es que, los EE.UU. veía con mejores ojos que el Sahara quedara en manos marroquíes que bajo la influencia argelina.

Todos nuestros presidentes se han visto apurados por agresivas políticas de los reyes (Padre e hijo) marroquíes. Desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, pasando por José María Aznar, José Luis Rodríguez y Mariano Rajoy. La más significativa llegó a producirse en julio de 2002, cuando doce militares marroquíes armados ocuparon la isla de Perejil. Esta vez España, contó con el apoyo de los EEUU, y los ocupantes fueron desalojados, aunque eso sí, cuando fueron juzgados se les otorgó el carácter de emigrantes ilegales. Tal operación corrió a cargo del gobierno de Aznar, contando con el respaldo de PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista, y la oposición de IU y PNV.

En situaciones extremas, cuando se trata de problemas de Estado que afectan de manera trasversal a los españoles, todos los partidos deberían arrimar el hombro. Pero últimamente la cosa no va por ese camino, pues ante los mayores problemas que hemos padecido los últimos años, caso de la Pandemia del Covid-19 (2020), la Borrasca Filomena (2020), la Dana de Valencia (2024), la sequía (2022 -2023), y los incendios forestales (2022, 2025 y 2026), la unidad de acción ha brillado por su ausencia. Ahora con el problema de Ceuta, ocurre otro tanto de lo mismo.

Tendrán que pasar muchos años para que lleguemos a enterarnos de lo que ha habido detrás de lo ocurrido en la provincia ceutí, así como de sus objetivos, pero, para entonces el panorama geopolítico será muy diferente al de ahora, y con toda probabilidad conocerlo no servirá de mucho, simplemente dará pie a rellenar una casilla de la historia. n