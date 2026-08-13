Actos y manifestaciones ambiguas y negativas como las de los Sres. Pradales y Aburto, junto a las de otros líderes nacionalistas vascos, que se supone son moderados y con sentido común, son los que dan alas y con ello proporcionan odio y fomentan la agresividad de los radicales añorantes de los años del terrorismo, que no permiten la libertad del que piensa y se siente diferente, como una vez más hemos visto en los últimos días tras el triunfo de la selección española. Luego vienen las tibias condenas, más o menos interesadas y en algunos casos ni eso.

¿Quiénes son los verdaderos fascistas?, está claro, no creo haya dudas, ya que además estos matones agresores se creen son los amos de Euskadi. Debe imperar el respeto, la educación y el sentido común, sin ello no habrá paz ni convivencia.

Ángel Santamaría Castro