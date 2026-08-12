Bamba cultural y vaccea, nunca vacía

Ni que decir tiene que a todos los pequeños pueblos y municipios de Zamora el verano les da alas y alegría con la llegada de los que, por razones de abandono poblacional y salida económica, se encuentran fuera de sus lugares de origen y vuelven con el descanso veraniego a sus paisajes y recuerdos. La verdad es que, con todo esto de los calores y los incendios y como siga así la cosa, a nuestros paisajes no los acabarán reconociendo ni sus antiguos vecinos, ni la fauna o las aves que por aquí han vivido siempre.

A pesar de todo esto, los pueblos se resisten a perder sus señas de identidad y las gentes se reúnen y piensan en posibilidades de mejora y de encuentro desde la Cultura y las celebraciones festivas, así ocurre en Bamba del Vino. El año pasado con el descubrimiento de los yacimientos arqueológicos del Cerro del Viso, asumimos un eslogan que dio título un artículo que apareció en La Opinión de Zamora y que hoy recibe, a modo de pancarta de bienvenida, a todos los que deciden venir al pueblo a vernos en nuestro mes cultural: ¡Bamba vive... Viva Bamba!

Decir que después de casi diez años trabajando en esto, estamos encantados con el Proyecto Cultural, es decir poco, cuando venimos advirtiendo de la gran presencia de personas, tanto de la zona como de Zamora capital, en las actividades que venimos desarrollando este año, tales como: La Exposición, abierta todo el mes de agosto, de representaciones alfareras y de restos de la presencia Vaccea en el Cerro del Viso, Conferencias sobre dicha presencia Vaccea en el yacimiento, Recitales de cantautores, músicos y poetas relacionados con esa temática arqueológica, Charlas sobre el actual tema del famoso Eclipse Solar 2026, Conferencias sobre las causas y posibles soluciones de la despoblación y el abandono en Bamba, y todo lo que a lo largo del mes de agosto se va a desarrollar.

Porque, como es bien sabido, apostar por el encuentro entre vecinos, a través de actividades culturales sin ánimo de lucro, sino a través de la participación de todos aquellos que entienden que la única manera de hacer que la estabilidad social de los municipios no se venga abajo, supone ir a la contra de los modelos que quieren imponernos tales como el individualismo, la vulgarización de las propuestas culturales, el negacionismo y el olvido de lo común, tan necesarios siempre para hacer que los pueblos pequeños como Bamba, no se sientan solos, vacíos y abandonados, sino que puedan presentarse ante quien los visita como estructuras abiertas de encuentro y acción social y cultural constructiva.

El año pasado, como ya comentamos, ganamos población con el nacimiento de una preciosa niña que alienta buenos vientos; este año tenemos nuevos moradores, que de seguro harán crecer la ilusión en este pueblo de la comarca del Vino que abre sus brazos a todos los que quieran venir a compartir con nosotros las actividades de este "Bamba cultural y vaccea 2026".