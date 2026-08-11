El eclipse que puede cambiar la mirada sobre Zamora

Hay días llamados a dejar huella y el 12 de agosto de 2026 será uno de ellos. No solo porque un eclipse total de Sol cruzará los cielos de la provincia, sino porque Zamora pasará a ocupar un lugar privilegiado en el mapa mundial de la astronomía. Durante unas horas, miles de científicos, divulgadores, fotógrafos y aficionados llegados de distintos lugares pondrán sus ojos en un territorio que ofrece unas condiciones difíciles de igualar para contemplar este fenómeno. Además, será el primero de los tres eclipses solares que podrán verse desde España entre 2026 y 2028, una sucesión excepcional que situará a nuestro país en el foco internacional durante tres años seguidos y que difícilmente volverá a repetirse en varias generaciones.

No es fruto de la casualidad. Zamora reúne cualidades que muy pocos lugares conservan: la ausencia de contaminación lumínica en amplias zonas de la provincia, la amplitud de sus paisajes, el horizonte limpio y una población dispersa convierten este rincón del noroeste español en un escenario casi perfecto para mirar al cielo. De ahí que el Patronato de Turismo haya puesto en marcha la iniciativa "Zamora eclipsa", con la intención de aprovechar una ocasión única para dar a conocer la provincia mucho más allá de nuestras fronteras. En algunos puntos, la fase de totalidad superará el minuto y veinte segundos, una duración muy cercana al máximo previsto para este eclipse. Puede parecer apenas un instante, pero quienes dedican años a recorrer el mundo siguiendo la sombra de la Luna saben que la duración de esos segundos vale su tiempo en oro.

Lo llamativo es que un fenómeno que apenas durará unos minutos sea capaz de generar movimiento económico durante mucho tiempo. El astroturismo lleva años ganando adeptos y cada gran eclipse confirma esa tendencia. Cientos de miles de personas organizan sus vacaciones en torno a estos acontecimientos, reservan alojamiento con muchos meses de antelación, llenan hoteles, casas rurales, restaurantes y comercios, y aprovechan el viaje para conocer lugares que, probablemente, nunca habrían incluido en su itinerario. Donde unos contemplan un espectáculo de la naturaleza, otros descubren una fuente de actividad económica.

Las mejores oportunidades no siempre llegan de la mano de una gran inversión industrial o de una infraestructura millonaria; en ocasiones nacen de algo que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien supiera reconocer su verdadero valor. El cielo de Zamora es el mismo desde hace siglos, lo que está cambiando es la forma de mirarlo.

En realidad, esa idea no es ajena al mundo de las finanzas. Precio y valor rara vez caminan al mismo ritmo. Hay activos que pasan inadvertidos durante años hasta que alguien descubre el potencial que esconden. A partir de ese momento dejan de ser invisibles para convertirse en oportunidades. Los inversores más experimentados lo saben bien. Buena parte de la riqueza se construye precisamente así, detectando antes que los demás aquello que todavía no ha sido suficientemente apreciado.

Tal vez esa sea una de las enseñanzas más interesantes que deja este eclipse. En no pocas ocasiones he mencionado en este medio que Zamora suele asociarse a la despoblación, al envejecimiento o a la falta de oportunidades. Son problemas reales y sería absurdo ignorarlos, pero también lo es que la provincia dispone de recursos que nadie puede deslocalizar, copiar o fabricar. Su patrimonio histórico, la calidad de sus paisajes, su gastronomía, sus espacios naturales y uno de los cielos más limpios de Europa forman parte de un patrimonio que ha permanecido durante demasiado tiempo en un discreto segundo plano.

El eclipse ofrece la posibilidad de cambiar ese relato. No será solo un acontecimiento para astrónomos, puede convertirse en la mejor carta de presentación de la provincia. Quien llegue en agosto a esta provincia para contemplar el cielo descubrirá también un territorio lleno de lugares privilegiados para vivir esta experiencia. Además de la capital, el Lago de Sanabria, la Sierra de la Culebra, las Lagunas de Villafáfila, Fermoselle y los Arribes del Duero, Benavente, Tábara, Puebla de Sanabria, Toro, Alcañices o Camarzana de Tera reunirán unas condiciones extraordinarias para seguir el eclipse. Y cuando la Luna abandone el Sol, esos visitantes seguirán teniendo motivos para quedarse. Encontrarán iglesias románicas, bodegas centenarias, una cocina ligada al territorio, paisajes de enorme belleza y una forma de vivir que conserva el ritmo pausado de la España rural.

Hay una idea muy sencilla que la economía repite una y otra vez: los recursos, por sí solos, no crean riqueza; lo hace la capacidad para convertirlos en valor. Ahí reside el verdadero reto. El eclipse pasará, la oscuridad apenas durará algo más de un minuto y la sombra seguirá su recorrido hacia otros lugares. Lo que realmente importará será lo que Zamora sea capaz de hacer con la atención que habrá despertado. Si ese escaparate internacional sirve para consolidar el astroturismo, reforzar la imagen de la provincia y atraer nuevos visitantes, el balance será mucho más valioso que cualquier fotografía del fenómeno.

El día 12 el Sol desaparecerá durante un breve instante detrás de la Luna. Sería una ironía que, precisamente ese día, Zamora no supiera reconocer la oportunidad que tiene delante. Porque hay eclipses que oscurecen el cielo durante unos minutos. Y hay otros que, bien aprovechados, pueden iluminar el futuro de toda una provincia.n