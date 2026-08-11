El buen profesor, el buen profesional

Estará la generalidad de las gentes de acuerdo en que lo que se reciba unos de otros ósea óptimo; es decir, que satisfaga con el mayor nivel de plenitud sus demandas, sus necesidades, sus aspiraciones; lo que exige de los prestadores, que lo son todos recíprocamente, conciencia de ello, y consecuentemente trabajo serio, riguroso, exhaustivo, comprometido, exigente todo lo cual reclama sentido de la responsabilidad laboral, profesional, ciudadana lo que precisa de madurez personal, respeto a los demás, utilización plena de las facultades que la madre naturaleza les haya otorgado.

Si el buen hacer, el mejor ejercicio profesional, es predicable de cualquiera actividad laboral, más si cabe de aquellas que por su intensa relación humana con los destinatarios precisa de especial vocación, de idónea empatía, de sensibilidad, de acercamiento respetuoso, de comunicación fluida, comprensiva, estimulante, por parte de los docentes, si de tareas académicas se trata. Además, es aconsejable, y muy necesario, para que los saberes aprendidos sigan vigentes, que las relaciones profesor-alumnado no terminen al concluir el curso, sino que continúe el aprendizaje, debdo a la formación continua que es precisa para todos lo que conlleva el estar atento a los diarios avances científicos, descubrimientos arqueológicos, en el universo, las novedades bibliográficas.

Si el buen hacer, el mejor ejercicio profesional, es predicable de cualquiera actividad laboral, más si cabe de aquellas que por su intensa relación humana con los. Modelo de "docente" por sus conocimientos tan exhaustivos, saber comunicar con el auditorio, motivar para seguir aprendiendo, día a día, siempre, con el apasionantemente mundo de cualquier ciencia, pues contribuyen al conocimiento, a la resolución de problemas naturales, humanos, al saber, a la comprensión de todo tipo de hechos, de fenómenos, coadyuvando al bienestar, convivencia y felicidad de todos.

Y motivando, "llevando de la mano", adaptándose a la idiosincrasia de los receptores, éstos cumplirán más y mejor sus respectivas obligaciones, por tener profundos y convencidos conocimientos y responsabilidades, respectivamente.

Eduviges Bragado Calleja