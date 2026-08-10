La oscuridad de los eclipses

A parte de lo que hay que ver con gafas adecuadas, tal vez lo más llamativo, incluso para los más pequeños, sea que durante un eclipse de sol se hace de noche al ser éste tapado por la luna.

Estos eclipses debieron dejar asombrado al Homo Sapiens de hace miles de años. Por no esperárselos y por no explicárselos. ¿Qué está pasando?

Afortunadamente el fenómeno dura poco tiempo, pero el asombro y la duda quedaban ahí. ¿Por qué se hizo de noche?

Los más espabilados, los que inventaron las religiones, se convertirían en "traductores del acontecimiento" y dirían algo así como que el Dios Sol (las primeras religiones tenían dioses de todo tipo) con esa "noche fugaz" enviaba un aviso al pueblo para que éste entendiera de una vez que "había que trabajar más y cobrar menos" para prosperar (las religiones siempre han estado al servicio del Poder).

Después, lo que llamamos civilizaciones perfeccionaron el invento de las religiones y en vez de una religión con muchos dioses se pasó a tener muchas religiones con un solo dios cada una. Fenómeno que está evolucionando hacia el "monodinerismo" (una única religión con un solo dios verdadero: el Dinero).

Es decir, el capitalismo está alcanzando su cumbre y ya es muy difícil ocultar que se mata por dinero, se invaden países por dinero, se corrompen el más pintado y la más pintada por dinero, se pelean los hermanos por la herencia, etc.

Pero volvamos a los eclipses de sol y la oscuridad que generan. El fenómeno es similar a la caída de los imperios. Cuando cae un Imperio (un país que domina a otros) se oscurece el panorama. Hay guerras, muertes, dolor, empobrecimiento y desgracias, porque los poderosos del país imperialista de turno se resisten a entender que todos los imperios que ha habido han caído.

Dicho lo anterior, centrémonos en España. Por un lado vive un eclipse de sol que convierte el día en noche pero que tardará más de 100 años en volver.

Y por otro, le afectarán también unas circunstancias que están a la vuelta de la esquina (en términos históricos): la caída (el eclipse) del Imperio Estadounidense (que ya comenzó).

Esto último para España es un peligro porque nuestras élites (dirigentes de derechas y centro) hace años que han buscado cobijo en EE UU de un modo servil ("quien a buen matón se acerca buena pistola le cobija") como si fuera "un aliado fiel" cuando….

Recordemos que EE UU luchó contra España para quitarnos Filipinas y Cuba (y parece ser que también el Sáhara). Es decir, a pesar de que llamábamos a nuestras colonias "provincias españolas", a EE UU le importó un bledo y apoyó a quienes no querían que tuviéramos esos territorios.

Y ahora, por la misma "regla de tres" nuestros "amos" (sí, porque estamos siendo serviles con ellos), o sea los EE UU de América, están dispuestos a que Marruecos ocupe Ceuta y Melilla (las dos únicas posesiones que tenemos enclavadas en otro continente y en otro país).

Ya saben que Israel (cuyas matanzas de palestinos celebran nuestras derechas), Marruecos (con una monarquía despiadadamente capitalista) y EE UU (un imperio en decadencia con bases militares repartidas por todo el mundo) tienen un acuerdo para que entre, otras cosas, Ceuta y Melilla pasen a ser de Marruecos (y a través de Marruecos de EE UU).

Afortunadamente para España, la "carne de cañón" (en este caso "de playa") que están empleando estos "enemigos íntimos" de nuestra patria, son los desesperados africanos, pero si hubiera una invasión como dios manda (armada), ¡estamos perdidos!, porque nuestros valientes fachas no irían a morir allí, y además la OTAN no podría defendernos por decisión, ¿de quién?, de EE UU.

No seamos serviles, salgámonos de la OTAN y enarbolemos como país la bandera del pacifismo. Seremos admirados y queridos por todos los pueblos. Que el eclipse del imperio de EE UU no nos coja en medio de la oscuridad que genera todo eclipse. Valentía si, servilismo no.