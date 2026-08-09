De ONG a OSG

17/12/2025 Save the Children dará apoyo a la implementación del nuevo modelo de atención a menores víctimas de violencia sexual . La ONG Save The Children será la entidad encargada de dar apoyo a la implementación del modelo Barnahus en Baleares, un nuevo sistema integral de atención, intervención y protección a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. POLITICA CAIB / CAIB / Europa Press

Leo los lamentos de los representantes de varias organizaciones no gubernamentales a raíz de la decisión del gobierno de coalición PP-Vox en Andalucía y que espero se extienda rápidamente a otros gobiernos autonómicos y locales, y pronto al de la nación, de recortar drásticamente, cuando no eliminar, la miríada de subvenciones destinadas, desde los presupuestos públicos, a todo tipo de entes supuestamente de la sociedad civil para proyectos de cooperación en el ámbito internacional. La mayoría tendremos que cerrar, era el denominador común en sus declaraciones.

Y tienen razón. La mayoría tendrán que dejar la actividad que realizan porque no van a ser capaces de adaptarse a la forma en la que deberían realizar y financiar la actividad a la que dicen dedicar sus esfuerzos. A diferencia de ámbitos como el estadounidense, donde la sociedad civil genera múltiples organizaciones de apoyo social y de asistencia y cooperación, algunas tan importantes y universales como los clubes rotarios, completamente desapegadas de la teta pública; en Europa y, en lo que nos afecta, generalizadamente en España, muchísimas más de las que el común de los ciudadanos piensa, las ONG no se entienden sino como OSG: "Organizaciones Sólo Gubernamentales".

Cientos de ellas, unas más o menos independientes, muchas completamente dependientes de las redes clientelares de partidos políticos y sindicatos, viven en exclusiva o casi en exclusiva del dinero de los impuestos que pagamos el conjunto de los ciudadanos. Lo que es peor, salvo contadas excepciones -que son las que de verdad habría que salvar y respaldar privada y públicamente-, destinan la mayor parte del dinero que recaudan a costear su mero funcionamiento, su estructura y los sueldos de sus dirigentes.

En tiempos de necesidad de ajustes y en los que por fin va habiendo caldo de cultivo para poner freno a la sangría de dinero extraído mediante la coacción tributaria que se va a financiar milongas falsamente sociales, asistenciales o caritativas, que sólo subsistan aquellas ONG que de verdad lo sean y que aúnen voluntariado y labor social, sería una mejora de lo más saludable.