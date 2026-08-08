Bufa el Siroco

Las relaciones entre Marruecos y España nunca han sido muy cordiales. En estas fechas, hace 105 años, las huestes de Abd el-Krim masacraron a los pobrecitos soldados españoles, que no tenían ni idea de lo que pintaban en aquel desierto. Desde entonces los moros no han dejado de celebrarlo. En aquellos tiempos iban armados con sus "fusilas". Hoy el multimillonario rey Mohamed VI, en su sueño secular de la anexión de Ceuta y Melilla, ha concentrado a miles de desgraciados súbditos ante la valla y la invasión en masa de la ciudad autónoma, a modo de aviso. Su papá, Hassan II, lo hizo auspiciado por la CIA, en la Marcha Verde y apropiación del Sahara Español. El principito se fijó en Perejil. Si los roces diplomáticos no son infrecuentes, el tratado comercial con Argelia ha sido la gota que colmó el vaso. Argelia nos puede proporcionar gas, Marruecos nos ahoga con su miseria, que es mucha, y no tienen intención de solucionarlo.

Pero el Edén de Mohamed, con el que sueña todas las noches, arrullado por "El Primo Americano" son Las Canarias, su riqueza, vegetación, sus manantiales, su situación estratégica, en una nana que habla de la proximidad a Marruecos y la lejanía de la pérfida España, esas islas son suyas y solo tiene que cogerlas, América le ayudará con todos los medios que necesite en pago de su fraternal amistad. El asunto solo lo podrá solventar Alá, Dios o el ente que rija el discurso del Universo, el que sea, que se apiade de nosotros.