Democracias trucadas

Trabajador de un taller municipal colocando las urnas durante la preparación para unas elecciones. / Europa Press

Necesito la ayuda de todas y todos ustedes. Se trata de lo siguiente. Próximamente, organizaciones a las que pertenezco van a celebrar Congresos (esas reuniones donde se discute qué programa ofrecer y de qué reglas de funcionamiento dotarse).

No deje de leer que lo que le pido le va a apasionar. Porque voy a proponer que no todos los votos valgan lo mismo.

Para mi está claro que según la persona que emita el voto su valor debe variar. Únicamente de esta manera habrá una verdadera democracia como nos dicen los mandamases. Cada persona un voto, sí, pero de distinto valor.

Ese no es mi problema. Lo que me angustia es qué propuesta defender en mis organizaciones. Y para eso necesito su opinión.

De entrada, voy a proponer que unos votos valgan el doble que otros. ¡Qué es eso de que todos los votos valgan lo mismo!

Y mi duda es: ¿cuáles tienen que valer el doble?

A veces entiendo que el voto de los menores de 40 años debe de valer el doble que el de los otros pues al ser las mías organizaciones revolucionarias hace falta la savia y el ímpetu de la juventud, ya que los militantes senior pueden pecar de prudencia y cautela.

Sin embargo, hay otros momentos en que veo las cosas al revés. ¿No deberían de ser los votos de los mayores de 40 los que valgan el doble que los de los más jóvenes, pues aquellos están más cargados de conocimientos y sabiduría?

Y esto es lo que me atormenta y me impele a pedirles ayuda. Así que, si son caritativos y buenos ciudadanos o ciudadanas, voten por una de las dos opciones. ¿Debe valer más el voto de los jóvenes o el de los mayores?

PD. Cuando emitan su voto, por favor, indíquenme su edad (dato que será reservado y usado solo para el fin que aquí se indica) para que al contabilizarlo valga el doble o la mitad según corresponda.

Tal vez al llegar aquí usted esté indignado porque entiende que todos los votos deben valer lo mismo pues únicamente así se puede saber la opinión de la mayoría y obrar en consecuencia (que eso es la democracia).

Y yo estoy al 100% de acuerdo con usted. Pero, ¿quién somos unos simples mortales como nosotros para saber lo que es bueno para el pueblo o al menos para su mayoría?

Miren, en EE UU están estudiando modificar el sistema electoral y que sólo pueda votar el cabeza de familia (y el resto de la misma no).

¿Increíble? Sí. Pero usted se lo tiene que creer porque, aunque en mis escritos suelo contar cosas increíbles lo cierto es que hay que creerlas porque son ciertas.

Tampoco es de extrañar porque entre los ricos de la Tierra "el más tonto hace relojes". Fíjense, cuando Trump ganó a Hilary Clinton (la primera vez que fue presidente) sacó 3 millones de votos "menos" que ella y sin embargo ganó. ¿Magia? No, en absoluto. Todo estuvo y está basado en el truco de darle más valor al voto rural. Tal vez por eso se conoce a EE UU como la Cuna de la Democracia, porque están en pañales.

Pero es que la España Vaciada elige más diputados que aquellos que le corresponden por el número de habitantes (es decir, los votos no valen lo mismo según donde vivas; el de un zamorano, por ejemplo, vale más que el de un barcelonés). Lo mismo ocurre con las Autonomías. Pero es que en el Senado y en las Diputaciones sus miembros son elegidos de manera absolutamente estrambótica y antidemocrática.

Esta democracia trucada para que ganen los conservadores (el mundo rural lo es) se detecta recordando la última mayoría absoluta del PP. Ganó las elecciones con el 44,63% de votos válidos y, sin embargo, obtuvo el 53,14% de diputados. Sin la mayoría absoluta del pueblo gobernó con mayoría absoluta.

La llaman democracia y no lo es.