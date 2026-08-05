¿Cuándo nos vais a pagar por vivir en los pueblos? ¡Hacedlo lo antes posible, que si no, ya veis lo que está pasando! Como cada vez vive menos gente en el ámbito rural, hay más incendios porque nadie cuida el monte ni sus alrededores, los servicios públicos están manga por hombro (total, los que quedamos somos todos viejos), y no vais a poder venir ni los fines de semana ni de vacaciones: los caminos están sembrados de socavones y las cunetas ni os digo, son un polvorín, pura yesca, el sueño húmedo de la chispa de pedernal.

Si no pagáis por vivir en los pueblos van a quedar cuatro gatos. Cuando se muera mi generación, la de los "baby boomers", y ya veis lo que nos queda, cuatro telediarios, esto va a ser un erial: ni tiendas, ni bares, ni mentideros, ni escuelas..., no vais a poder venir en verano porque hasta las calles se van a cerrar por falta de uso y la mayoría de la gente va a acabar viviendo en los cementerios y no, no es estético tomar el fresco en los camposantos.

¡Dónde vamos nosotros, a los que ya nos pesan los huesos, a limpiar los montes! ¡Aparte de que no podemos, claro, que están protegidos, leches! Por mucho que el Gobierno diga que la Ley de Montes permite quemas controladas, o aclareos o podas. ¡Qué no guapitos, qué no! Al menos en Zamora, no, que hay normativas específicas para espacios protegidos, la mayoría, ¡que no te dejan tocar ni un palo verde, ¡que estamos de mentiras o medias verdades hasta los cataplines! ¡Viejos sí, pero no tontos!

Si no pagáis por vivir en los pueblos, se dejará de sembrar lo poco que ya se siembra, se abandonaran frutales, praderas, no se sanearán los eriales, adiós a la poca ganadería extensiva que queda y el campo se dejará al albur de la naturaleza, ¡un desastre! ¿Qué van a comer las especies que componen esa biodiversidad tan esplendorosa de la que tanto presumís? ¡Enteraos, que ahora le damos de comer gratis a toda la fauna silvestre protegida! ¡Si fuerais vosotros los que tuvierais que hacerlo, ya te digo yo! ¡Qué vamos a comer los humanos!

¡Y no se os ocurra, eh, que os conozco y ya empieza el runrún, que sois capaces de desmantelar vuestras normativas, aprobar un nuevo impuesto y obligarnos a pagar el mantenimiento de nuestros árboles!, ¡estamos hartos de descontaminar a cambio de nada!, ¡hartos de que se nos siga criminalizando, ahora por usar máquinas, que decís, son las que causan el fuego!, ¡hasta las narices estamos de generar energía gratis para otros!

¡Pagad de una santa vez por vivir en los pueblos! ¡Reconoced la función que cumplen! ¡Generad empleo! ¡Es la única manera de repoblar en estos tiempos donde decís que nadie se queda "patrás", salvo, digo yo, quienes vivimos en los pueblos! ¡Y ni una lágrima, oye, que no llora ni Dios!