El abandono de los nuestros

El Gobierno de España no puede ni debe practicar el escapismo como política de Estado. Ante una emergencia que requería de forma perentoria la activación del Estado de Emergencia Nacional y la asunción de un mando único militar y civil, el Ministerio del Interior optaba por el apaciguamiento semántico. Rechazaron la declaración de emergencia para no reconocer el fiasco de la "asociación estratégica" con el reino alauita, maquillando la realidad con el envío a cuentagotas de refuerzos de la Unidad de Intervención Policial y patrulleras que llegan tarde a una línea de defensa ya rota.

La inacción política de la administración central no es una torpeza casual; responde a un modelo ideológico que rehúsa blindar las fronteras por complejos retóricos y debilidades parlamentarias. Proclamar la normalidad institucional mientras el presidente autonómico clama por auxilio ante el descontrol absoluto de las calles es un ejercicio de cinismo gubernamental que despoja a España de cualquier atisbo de credibilidad internacional.

La soledad del uniforme ha sido palmaria. La situación en la primera línea de playa es desgarradora. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil viéndose obligados a actuar como improvisados equipos de salvamento marítimo y, a la vez, como muros de contención humana sin los medios materiales, legales ni humanos necesarios. Organizaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian abiertamente el colapso operativo: turnos dobles extenuantes, embarcaciones oficiales fuera de servicio por averías estructurales en pleno asalto, y la total ausencia de un protocolo jurídico claro que les proteja a la hora de repeler las intrusiones violentas.

Nuestros policías y guardias civiles, los nuestros, se sienten profundamente abandonados por el poder político. Se les exige contener una marea humana incesante con las manos atadas por directrices políticas ambiguas, bajo la constante amenaza de ser criminalizados por colectivos de extrema izquierda, mientras contemplan cómo el principio de autoridad se disuelve en el agua salada del Tarajal.

A nadie puede extrañar el enfado de Europa. El caos de Ceuta ya no es un problema doméstico español; es una fisura intolerable en la seguridad colectiva europea. La prensa internacional abría sus portadas calificando el episodio de "asalto a Europa", e Italia elevaba de forma drástica el tono exigiendo el blindaje o la suspensión temporal del espacio Schengen ante el pánico de que España se convierta en la rampa de lanzamiento de una inmigración irregular descontrolada hacia el corazón del continente. Europa no está dispuesta a pagar las facturas de la debilidad geopolítica de un Gobierno español que se muestra incapaz de defender sus propios límites territoriales.