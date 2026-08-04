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Opinión | Cartas de los lectores

Cartas de los lectores

Jesús Sánchez-Ajofrin Reverte

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Poder volar

Me pasé un buen rato viendo cómo las palomas aterrizaban en los bordes de la fuente para poder beber agua.

CARTAS

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Me pasé un buen rato viendo cómo las palomas aterrizaban en los bordes de la fuente para poder beber agua. La tarde invitaba a desconectar de los pensamientos más comunes y, así, dar rienda suelta a la imaginación observando su vuelo. Pude observar por unos momentos la coordinación y soltura con la que este plumífero maniobra en el aire. Aprecié la simbiosis existente entre un esqueleto volátil que, junto con el aire y unas ligeras plumas en las extremidades, consigue -como el más avanzado avión de combate- variar el rumbo en décimas de segundo para alcanzar su objetivo; en este caso, saciar la sed.

Mientras contemplaba esos acercamientos a la fuente, y viendo el éxito de la operación, sentí envidia de no poder levantar el vuelo y, de esta manera, volar sin rumbo preestablecido hasta alcanzar cualquier remanso de agua donde calmar la sed, poniendo en práctica ese aterrizaje aéreo técnicamente perfecto.

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