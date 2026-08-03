Sobre el reciente incendio en los Arribes del Duero

No puedo entender cómo se puede ser tan irresponsable y provocar un incendio por negligencia en esta época del año. Como éso no se va a poder evitar,( yo no sé cómo), sí se puede escuchar a los que están al pié del cañón, como el ganadero Manuel Fadón y otros muchos, a los que he oído, con claridad meridiana, dar una solución, ( o, al menos, una parte: los incendios se apagan en verano.

Hay que ser ruin y miserables para cerrar los ojos ante una realidad tan cruda y evidentemente. Los he visto quedarse en sus pueblos, con sus tractores, arañando las tierras por donde pensaban que el fuego podía entrar, según la dirección del viento. Gracias a todos los que habéis trabajado sin descanso, y conseguido que hoy podamos volver a nuestras casas.

Y a los que tienen responsabilidad en este tema,( todos tenemos alguna), que no duerman tranquilos, que escuchen a los que claman, como Manuel Fadón, por soluciones fáciles, razonables, y acaso baratas, sin despreciar otras de mayor calado. Con toda humildad y respeto.

Vicente Pordomingo