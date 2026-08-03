Quiero ir a un bar-restaurante donde se recicle

Me gusta ir a bares, cafeterías, etc. para tomar un café, un refresco, un batido de chocolate, etc., etc. pero me indigna cuando pregunto si allí se reciclan los envases de leche y otros muchos residuos y me dicen que es prácticamente imposible hacerlo y para colmo -en muchos casos- no tienen cerca contenedores amarillos (para latas metálicas, bricks y plásticos), contenedores verdes (para vidrio), contenedores azules (para papel y cartón) y contenedores marrones (para materia orgánica, como restos de alimentos).

En resumen, suspenso a casi todos los bares (por su falta de interés) y a casi todas las administraciones (por no facilitar los suficientes contenedores).

Algunos estamos dispuestos a pagar más, con la condición de reutilizar y/o reciclar los residuos que generamos inevitablemente.

De poco sirve reciclar en casa y luego saber que en los bares y restaurantes que visitamos (por ocio y por obligaciones sociales) se mezclan todos los residuos y todo es basura para el vertedero provincial.

Si el bar al que vamos habitualmente no recicla, es mejor ir cada vez menos o no ir.

Pero, insisto, los Ayuntamientos deben facilitar estas actividades a los empresarios de la hostelería y de la restauración, colocando todo tipo de contenedores en las proximidades.

Si yo entro en un bar desconocido, no sé si reciclan o no. Por ello sería imprescindible la colocación de un cartelito informativo en el establecimiento donde se indique que allí se recicla, concedido por algún organismo estatal (Medio Ambiente y/o Consumo) o autonómico.

Me gusta ver gente, tratar con ella, leer algún periódico en estos establecimientos, pero mi consumo quiero que sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente. No solo eso, los residuos deben ser siempre recursos nuevos, con la filosofía de la economía circular.

Originar y despreciar ingentes cantidades de residuos y no reutilizarlos es propio de países tercermundistas.

Ya sé que hay gente que tira un papel en la calle, pero yo no lo hago.

Ya sé que hay países que originan enormes cantidades de basuras y no aprovechan casi nada. Pero España y Europa deben ser abanderados mundiales en el reciclaje y reutilización de residuos por razones de convicción ecológica y por supuesto por razones económicas. Lo contrario es barbarie.

Esto no es una religión, es una actitud vital de cara al conocimiento de que somos muchos en el Planeta Tierra y nuestra actividad produce enormes impactos en el medio ambiente. Aunque aquí (Zamora, Castilla y León) somos pocos, debemos ser conscientes -por razones éticas- de nuestra influencia en el medio natural.

No tenemos tiempo de esperar a la mejor educación de las nuevas generaciones. Debemos actuar ya los adultos y los jóvenes.

Quedo estupefacto después de ver un espacio donde ha habido un botellón de jóvenes: inundación de basuras y restos de todo tipo. ¿Es rebeldía? ¿Es rechazo a la sociedad? ¿Es una forma de protestar? ¿Vamos hacia el suicidio como especie?

Los viejos como yo, tenemos poco que perder. Los niños y los jóvenes son los que van a perder (o a ganar) más por razones obviasn