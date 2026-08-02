Sanabria, más cerca que nunca

El compromiso con los vecinos y la información pegada al territorio han guiado la trayectoria de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA durante sus 129 años de historia. A lo largo de todo este tiempo, el diario ha tratado siempre de defender los intereses de los ciudadanos a través del periodismo. Porque un periódico provincial cumple su función cuando conoce la realidad de sus pueblos, escucha a quienes viven en ellos y convierte sus problemas, proyectos y aspiraciones en parte de la conversación pública. De esa convicción nace LA OPINIÓN DE SANABRIA, la cuarta edición nativa digital de la cabecera líder tras las experiencias de éxito en Benavente, Toro y Aliste.

El nuevo proyecto responde a una doble voluntad. Por una parte, ofrecer a los vecinos de la comarca un espacio informativo propio y actualizado, capaz de reflejar diariamente cuanto sucede en sus municipios. Y, por la otra, acercarles su tierra a los miles de descendientes que tuvieron que abandonarla en busca de prosperidad, pero que nunca dejaron de estar vinculados a ella.

La tecnología nos permite hoy acortar distancias que durante décadas parecieron insalvables. LA OPINIÓN DE SANABRIA aprovechará esa capacidad de conexión sin renunciar a la esencia del periodismo local: estar presente, hablar con los vecinos, recorrer el territorio y comprender sus particularidades. Y es que esta apuesta digital no sustituye al trabajo sobre el terreno ni al compromiso con la edición impresa. Al contrario, los refuerza. Sanabria seguirá articulando la estructura del periódico en papel y contará, al mismo tiempo, con una cabecera propia en Internet y perfiles específicos en redes sociales.

Un periódico provincial cumple su función cuando conoce la realidad de sus pueblos, escucha a quienes viven en ellos y convierte sus problemas, proyectos y aspiraciones en parte de la conversación pública

Enclavada en el extremo noroeste de la provincia, Sanabria, junto con la Carballeda, constituyen uno de los territorios más singulares de Zamora. Sus condiciones orográficas favorecieron durante décadas un aislamiento que, pese a las dificultades generadas, contribuyó a preservar tradiciones, formas de vida, expresiones culturales e incluso un habla propia. Esa identidad fuerte y diferenciada es uno de los mayores patrimonios de una comarca formada por una treintena de municipios y más de un centenar de pueblos.

En esta porción viven alrededor de 8.000 personas, una cifra que no refleja por sí sola la verdadera dimensión humana de la zona. A ellas se suma una amplia población en la diáspora, fruto de los procesos migratorios de la segunda mitad del siglo pasado. Son sanabreses que mantienen familia, recuerdos e intereses en la comarca y que ahora podrán encontrar en la información digital una vía directa para seguir formando parte de la vida cotidiana de su lugar de origen.

La comarca de Sanabria y la Carballeda es naturaleza salvaje. Es lago, es sierra, es prado, es río, es bosque y es monte. Es polo turístico en invierno para deportes de montaña y refugio climático en verano para el asueto. Es lobo, con su centro de Robledo. Y es memoria, tradición y cultura. Es Visparra en Vigo, Talanqueira en San Martín y Antruejo en Villanueva de Valrojo. Es romería en los Remedios, Rionegro, la Alcobilla y la Tuiza. Es magosto allá donde hay castañeiros, que es en todos los lugares. Pero también es Navidad en Puebla, otoño en Villardeciervos y, por supuesto, gastronomía en cualquier sitio donde uno pare. Un patrimonio material e inmaterial que merece la pena cuidar y mantener alejado del horror del fuego que ayer tocó aquí y hoy tiñe de negro Sayago.

La nueva edición digital quiere ser un altavoz de todo esto. Un espacio abierto en el que tengan cabida las denuncias vecinales, las iniciativas empresariales, los proyectos culturales, las fiestas, la vida asociativa y las historias personales que ayudan a explicar Sanabria y la Carballeda desde dentro. En un tiempo dominado por la inmediatez y la desinformación, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA reafirma con este lanzamiento su confianza en el periodismo de proximidad. La tecnología cambia los formatos, pero no nuestra responsabilidad: estar donde suceden las cosas. LA OPINIÓN DE SANABRIA nace para acercar la comarca a quienes viven en ella, mantenerla unida a quienes tuvieron que marcharse y contribuir a que Sanabria tenga la presencia, la voz y el futuro que merece.