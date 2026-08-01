Tempus fugit

Ya estamos en agosto. El paso del tiempo nos deja sin aliento, y nos deja una enseñanza: la prisa de los días y el valor del presente. El tic-tac de finales de julio tiene un eco diferente, más veloz y casi nostálgico, que nos recuerda la inevitable fugacidad de la vida justo cuando cambiamos de mes en el calendario. Julio se ha rendido ante agosto, escapándose entre los dedos como arena fina de la playa. Nos ha dejado en el umbral de un agosto que, casi por decreto, siempre sabe a cuenta atrás.

El verano, que en junio parecía un océano infinito de días libres y promesas de descanso, se revela ahora como un simple parpadeo. Es un recordatorio punzante de que el tiempo no sabe frenar, ni siquiera cuando más felices somos. Cambiar de mes en el calendario estival no es un simple trámite; es un golpe de realidad que nos despierta del letargo y nos recuerda la máxima clásica: el tiempo vuela y no regresa. Los días eternos de verano son sólo un espejismo.

Creemos haberle ganado la batalla al reloj sólo porque los días transcurren más despacio. La ruptura del idilio se producía con la llegada del nuevo mes. Porque agosto activa de forma automática un cronometro mental hacia el regreso a la rutina. Poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, el tiempo nos ha ido avisando. Amanece más tarde, atardece más pronto recordándonos sutilmente que la luz no es infinita. Dejamos de disfrutar el hoy porque el pensamiento ya viaja hacia los compromisos de septiembre. La cercanía del final tiñe los días de una melancolía que empaña el disfrute del presente.

Aceptar que el verano es corto es, paradójicamente, el primer paso para aprender a saborearlo. La transición de julio a agosto es el reflejo perfecto de nuestra propia existencia: un intento constante por retener la belleza de los días vividos. Al final, el tiempo no se mide en los meses que caen del almanaque, sino en nuestra capacidad para habitarlos plenamente mientras duren. La clave no es intentar detener el tiempo, sino habitar plenamente los días restantes de verano antes de que se conviertan en recuerdos. Tenemos que aprender a saborear y disfrutar el tiempo. Ya lo sentenció Séneca: “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho".