La lacra del verano

Los incendios forestales se han ganado el título a pulso. Son la lacra de estos meses estivales contra la que se enfrenta Zamora, como ha dejado de nuevo y por desgracia patente el fuego de los Arribes; pero también Ávila, Madrid, Castellón… Toda España está en alerta ante un nuevo "vecino" que se ha convertido en el más indeseable de todos. Al que nadie quiere, pero de cuya amenaza ninguno se libra.

Llevamos años comprobando que el fuego ha cambiado, que las llamas ya no actúan como antes y que una chispa puede convertirse rápidamente en una situación peligrosa y devastadora. Pero, ¿qué estamos haciendo para que esto no ocurra? ¿Cómo se está trabajando para proteger al medio rural? ¿Hay que aumentar las labores de prevención? ¿Qué hace falta para frenar la catástrofe? Se habla mucho, se tira algún que otro balón fuera, se activan alertas… pero a la hora de la verdad nadie da respuestas.

Los incendios no solo destrozan parajes naturales, también paralizan vidas y proyectos que son tan necesarios en una España que sufre con fuerza otra lacra: la de la despoblación. No podemos olvidar que cuando se queman las tierras que rodean un pueblo, el casco urbano también queda arrasado, aunque a él no hayan llegado las llamas porque, ¿de qué viven después de la tragedia los pocos vecinos que aún mantienen la vida en esos pequeños municipios?

Quizá la solución sí que sea un Pacto de Estado, siempre que esté bien dotado económicamente para poder acometer ciertas acciones. Habrá que ver si la clase política de este país tiene la altura de miras suficiente como para ser capaz de llegar a acuerdo. De lo que no hay dudas es que de la bronca y de las acusaciones políticas, no se beneficia (casi) nadie.