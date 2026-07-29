Prioridad nacional; menosprecio a la inteligencia

El papel lo aguanta todo, lo que significa que se pueden escribir páginas y páginas y no decir nada, decir imbecilidades e incluso tropelías. Pero las palabras, sobre todo cuando están escritas, significan lo que significan, aunque tengan en muchas ocasiones un significado denotativo y otro connotativo. Sirva de ejemplo la palabra perro. Su significado denotativo es animal, pero su significado connotativo, en función del contexto y la situación, puede aludir a persona despreciable.

La palabra prioridad solo tiene un significado: anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. No hacen falta explicaciones. Prioridad nacional es la anterioridad de los nacionales frente a los que no lo sean. No voy a entrar en los criterios legales para ser español, que, desde luego, no son los de ser hijos de padre y madre españoles, como señaló Joan Garriga, de VOX, y que hasta los suyos le tuvieron que corregir, y eso que es administrador de bienes y, por tanto, algo debiera saber de Derecho.

Lo que me llama la atención es que, estando tan claro lo que significa la prioridad nacional, sigan los líderes del PP explicándonos su significado, por cierto, con poca coherencia entre ellos. ¿Qué hay que explicar? VOX y el PP han firmado un acuerdo en el que se recoge la prioridad nacional. Fin de la explicación. Sin embargo, parece que no, que hay que explicar la palabra para justificar lo que, una vez firmado, es ilegal si se aplica a aspectos tan sensibles como la sanidad, la educación y otra serie de ayudas ligadas a la supervivencia. Abascal tira de definición sin más, Feijóo da vueltas y revueltas, la Iglesia carga contra ambos y las tertulias se alimentan del disparate.

Ante este espectáculo lamentable, solo me cabe plantear dos cuestiones, más allá de las necesidades políticas de gobernar que tiene el PP, sea como sea y a costa de lo que sea, como las que hemos visto con el PSOE, lo que consuela poco. La primera, que en el PP hay una falta de compresión lectora espeluznante. ¿Antes de estampar la firma, nadie del PP se percató del significado de prioridad nacional? Digo esto, porque horas después de firmar salieron a explicar que prioridad nacional no significada prioridad de los españoles, sino de arraigo, de vecindad y solo les faltó decir que de compañeros de trabajo a la hora del café. Eso sí, en todos los supuestos diciendo que no se trata de que nadie iría antes que nadie. Entonces, ¿qué han entendido por prioridad?

La segunda, que nos toman a los ciudadanos como lerdos: tardos y torpes para comprender. Así que ante esta ciudadanía atontada solo cabe explicarle las cosas con insistencia, sin parar mientes en incoherencias, porque, a fin de cuentas, nos vamos a tragar lo que haga falta ante nuestra carencia de inteligencia y de comprensión, sea la amnistía o la prioridad nacional. Todo vale para gobernar, aunque ni la amnistía ni la prioridad nacional formen parte de las preocupaciones reales e inmediatas de los ciudadanos: la sanidad, la educación, la vivienda, los salarios, el funcionamiento de los servicios públicos, las ayudas sociales, o los incendios.

Yo no sé si aceptar la prioridad nacional da votos, pero es muy ofensivo cómo se adereza para que parezca que no es lo que sin duda es. Y los más ofendidos debieran ser quienes tienen puestas sus expectativas en que el PP no les trate como denuncian que lo ha hecho el PSOE. Mal empezamos con el cambio y eso que aún no ha llegado. Claro que, mientras llenemos calles y plazas porque la selección masculina de fútbol ha ganado el mundial y no lo hagamos con igual intensidad en defensa de nuestros derechos adquiridos y en denuncia de la situación en la que están la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos, las ayudas a los dependientes, o los salarios, no me extraña que quienes nos gobiernan, y quienes aspiran a hacerlo, nos sigan tratando como lerdos y maleables. Lo mismo es que se trata de cambiar para que nada cambie y, por supuesto, que el fútbol nos siga sacando a la calle.