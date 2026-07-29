Equipo versus pandilla

El individuo al incorporarse al mundo, va a caminar en la dirección de agruparse, especialmente, como defensa primero y ataque después, de las posibles ocasiones de peligro con las que se puede encontrar; la naturaleza de estos grupos, junto a los fines estrictos que persiguen, los dotarán de una singularidad específica. La PANDILLA, es uno de los grupos más singulares, que se caracteriza por su escasa o nula estructura, ausencia de normas internas y externas en su dinámica, carencia de objetivos concretos, teniendo como referente un liderazgo, que se fundamenta en la fuerza, el prestigio o la intimidación; manteniéndose su cohesión por la imposición de esta, así como la absoluta lealtad de todos sus miembros, a los que les otorga un sentimiento de pertenencia; su objetivo, que no está nunca definido, es oportunista, y está generado por impulsos poco elaborados o impuestos, con el deseo de la obtención de algún tipo de beneficio, licita o ilícitamente, de forma inmediata.

El EQUIPO, es una organización específica, bien estructurada, organizada y dirigida por una dirección participativa, cada miembro del mismo asume una función concreta, y tiene como referente unas normas que todos acatan; dispone de un liderazgo que orienta, e integra todas las capacidades individuales en beneficio de la colectividad, su progreso se enraíza en la cooperación y responsabilidad de todos sus miembros, mientras que, en la pandilla, por la carencia de esta, nace el conflicto. De aquí, que la diferencia esencial entre pandilla y equipo, se sitúe en los valores que unen a sus integrantes, mientras que en la pandilla la lealtad es ciega, y viene impuesta por el liderazgo, en el equipo encuentra su fortaleza en la organización, la disciplina, y en el objetivo explicito compartido por todos los miembros.

Aristóteles refería que el ser humano alcanza su plenitud, cuando orienta sus acciones hacia el bien de todos. Esto se observa en el equipo, donde cada miembro ofrece su talento en beneficio de todos. Por otra parte, como mantenía Ortega y Gasset, la masa cuando carece de proyecto termina siendo manipulable. Ello significa que el progreso pertenece a los equipos, grupos unidos por un esfuerzo permanente, desde el respeto, contando con un liderazgo flexible y vinculante que suma voluntades, en pro de una idea compartida. En el fondo esto vendría a demostrar, que la pandilla es previa al equipo en la evolución, ambos grupos están formados por personas, pero el entendimiento de la convivencia es distinto. En la pandilla es la lealtad ciega por la imposición de un liderazgo temido, el desorden, la anarquía y la improvisación, la base de su comportamiento; mientras que en el equipo es el orden, la coordinación, la cooperación y el compromiso con la consecución de un objetivo compartido. En la pandilla, el liderazgo se impone por la fuerza, y en ocasiones por el carisma personal, respondiendo la obediencia, no a la razón sino al miedo.

El equipo es una de nuestras grandes conquistas, porque cada individuo es esencial, a la vez de distinto, conoce perfectamente sus funciones, sabe de sus capacidades, a la vez de su integración en el grupo, siendo el resultado fruto del esfuerzo de todos. Todo ello requiere de una planificación, del establecimiento de unas normas y de una coordinación, en la pandilla la responsabilidad de todos, es sustituida por el interés inmediato. El ser humano está destinado a vivir en comunidad y en consecuencia a buscar el bien común, esto es en el fondo lo que busca el equipo, convivir, pero siempre que se simultanee con la cooperación, porque el talento no surge de personas aisladas, sino de la armonía de diferentes personas que comparten.

Platón ya defendía en la República, como una sociedad justa, que funciona cuando cada ciudadano desempeña la función para la que está mejor preparado. La justicia no consiste en que todos hagan lo mismo, sino en que cada individuo aporte lo mejor de sí al conjunto. Thomas Hobbes ampliaba estos conceptos, comentando que sin normas y sin una autoridad legítima, los seres humanos caerían en una lucha, en la que todos lucharían contra todos. Esta visión está próxima a la pandilla, al prevalecer la fuerza sobre el derecho. El equipo incorpora, normas, reglas, que son libremente compartidas y respetadas, porque entiende que la cooperación genera más beneficios que el conflicto.

El domingo día 19, observamos en directo un evento de fútbol televisado, en la que unos defendían sus objetivos desde la lealtad, el cumplimiento de las normas, el respeto al otro, la cooperación orden y rigor, y todo ello expresado desde la disciplina y la corrección; mientras que en los otros, navegaban en el desorden, la indisciplina, la ausencia de respeto al otro, e incluso en conflicto y violencia, ambiente que recordaba a la pandilla como grupo.