Zamora, Trump y la Virgen Calva

España es el país con más porcentaje de calvos de todo el mundo. / 123RF

El presidente de los EEUU es uno de esos personajes que usa el Poder para engañar a los pueblos. El truco funciona así: Primero se desacredita a la clase política. Así se consigue que gane las elecciones alguien que no parezca un político por su presunta "chifladura"; para luego aplicar una política que favorece al Capital que lo financió y apoyó. Sirva de ejemplo Milei, en Argentina, donde las políticas para exprimir a la clase trabajadora son algo más serio que una vulgar "motosierra".

O el caso del aparentemente "desconcertante" Trump que promueve la política capitalista de Israel y EEUU de exterminar a los palestinos de Gaza y matar y robar a quienes viven en el Líbano. Amén de incendiar Oriente Medio.

Pues bien, dentro de esa "falsa locura" de Trump no se si saben que EEUU ha decidido que sus soldados mayores de 30 años sean tratados medicamente para aumentar su TESTOSTERONA (o sea para que sean más machotes, que de eso va la testosterona).

Tal notición me recordó mi propuesta de conseguir una peregrinación continua hacia Zamora capital basándonos en que aquí contamos con una imagen denominada La Virgen Calva.

Si ustedes no saben que en Zamora hay una Virgen Calva no se sientan avergonzados, le ocurre a la mayoría. De hecho, incluso quienes lo sabemos fue porque en el año 2001, cuando las primeras Edades del Hombre celebradas en Zamora, se convirtió en una pieza singular al ser sacada de su tradicional altar (el que está a la izquierda del Altar Mayor de la Catedral).

Pues bien, la idea (en favor de la economía local y española) consiste en hacer un llamamiento a los Calvos del Mundo para que vengan a orar y adorar a dicha Virgen. Pero no en el plan que suele ocurrir con el santoral de la Iglesia Católica en que cada uno de sus componentes parece un muro de las lamentaciones a quien se le va a pedir algo.

Aquí la idea sería justo la contraria. El motivo del peregrinaje de los Calvos del Mundo para ver esa virgen sería para agradecerle que les ha dado más testosterona que a los demás hombres (o sea que son más machos).

Pues sabido es que, al menos la leyenda sobre la perdida de pelo en los varones tiene que ver con un exceso de testosterona.

Entonces, rechazado el usar la devoción a dicha imagen como un crecepelo (no vendrían a pedir que les dote de una melena) debe quedar muy claro que los calvos acudirían ante ella para mostrarle su eterno agradecimiento.

Tal vez a vos le parezca un tanto descabellado el asunto, pero mire, recuerde que Dios ahora es el Dinero, y que incluso la Iglesia Católica cuando hace un balance de sus actos religiosos, enseguida, para que el pueblo pueda calibrar el éxito, lo traduce a euros (las ultimas Edades del Hombre, nos dijeron, fueron un éxito ¡también! económico).

Así que, en ese sentido, el marcar un día en el calendario como el día de la Virgen Calva, y el promover a la vez una peregrinación a modo de Camino de Agradecimiento Permanente, puede ser una fuente de ingresos (miren Compostela) no solo para la ciudad sino también para la propia Iglesia.

¡Ah! Que usted lo ve un tanto estrambótico. Perfecto, pero imagine que hubiera vivido en Pamplona antes de existir los sanfermines, y que alguien dijera: "Debemos correr delante de unos toros para hacer negocio". ¿Se hubiera opuesto? O a la tomatina (eso de tirarse tomates). O a la Fiesta del Agua en Vilagarcía de Arousa (declarada de Interés Turístico Nacional) que es una batalla campal con el líquido elemento.

Si a eso añadimos un marketing con detalles como el que, en hoteles, restaurantes y lugares de copas, a los calvos solo se les cobrara la mitad, ¡¡¡la repanocha!!!

El mero anuncio de la idea pondría a Zamora en todas las televisiones del mundo. Y gratis.