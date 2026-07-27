"Presta tus ojos para que los demás puedan ver", decía un sacerdote en el sermón de una misa celebrada en la basílica de San Juan de Baños.

Hace unos meses visité la provincia de Palencia interesado en el arte románico que, junto con el de Zamora, es de lo mejor que podemos ver en nuestro país. Tuve la suerte de coincidir con la celebración de una misa católica en latín por el rito visigótico mozárabe en Baños del Cerrato. Las palabras del sacerdote en el sermón son de aquellas que dejan una profunda huella y mucho que pensar. Prestar los ojos, ayudar a los demás, creer en la gente, tener una visión clara de lo que es servir, ser amables, contagiar su felicidad y el cariño, es lo que nos da los valores que nos salvan. El tiempo nos hace vulnerables y todos necesitamos de los demás. Tenemos que disfrutar de las relaciones con las personas y darnos cuenta de que hay gente que marca nuestras vidas para siempre. El sentido común es respeto, reflexión y acción justa, porque cuando falta, todo se teambalea. Ayudar no solo cambia a quien recibe la ayuda, también nos transforma a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un desconocido?

Decía Ramón Bayás, el sabio que se interesó por las personas, en una cita de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso que define bien el actual orden mundial : "Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben".

Zelda la Grange, que fue secretaria personal de Nelson Mandela (27 años en prisión) decía que había aprendido del político y presidente sudafricano, que la felicidad es la decisión de ser mejor y ayudar a los demás a serlo. Algo en todos nosotros nos conecta más allá de razas e ideologías.

Desgraciadamente estos titulares muchas veces no llegan ni a sorprender. La solidaridad auténtica no es dar lo que nos sobra sino compartir lo que necesitamos.