El talento de los pueblos

Durante unas horas, Moralina de Sayago me recordó que la verdadera fuerza de los pueblos sigue siendo su gente. El pasado 18 de julio, la localidad se convirtió en un punto de encuentro del talento y la creatividad al acoger el "III Encuentro de escritores, artistas, poetas y dinamizadores sociales de la comarca". Este tipo de jornadas trasciende el mero acto cultural; constituye una magnífica oportunidad para que los pueblos generen nuevas iniciativas, pongan en valor sus capacidades y miren al futuro con mayor confianza. Durante décadas, las zonas rurales se han enfrentado al reto de la dispersión geográfica y el aislamiento social. Eventos como el celebrado en Sayago rompen esa inercia al tejer redes de contacto entre creadores y activistas que —habitualmente— trabajan en solitario. La cultura y la creatividad ayudan a coser vínculos, refuerzan la identidad local y devuelven a los vecinos el orgullo de pertenencia.

Cuando escritores, artistas y agentes sociales comparten un mismo espacio, el territorio deja de ser solo un mapa para convertirse en un proyecto vivo. El desarrollo territorial no depende únicamente de infraestructuras o inversiones económicas externas; depende también —y quizá sobre todo— de que sus habitantes crean en sí mismos, aprendan a valorar lo mucho que tienen y sean capaces de trabajar juntos. Uno de los mayores logros de estas jornadas es demostrar que la inteligencia colectiva puede transformar la realidad. Ningún actor social ni institución posee por sí solo todas las respuestas a los desafíos del medio rural. Sin embargo, al juntar visiones tan complementarias como la sensibilidad artística, el rigor de la escritura y la capacidad de acción de los dinamizadores sociales surgen ideas que difícilmente aparecerían en la soledad de un despacho o entre las paredes de una única asociación.

La inteligencia colectiva permite identificar problemas compartidos sin caer en el derrotismo; invita a buscar soluciones adaptadas a la realidad de los pueblos, combinando tradición y modernidad. Ayuda, además, a proyectar una imagen del mundo rural mucho más dinámica y esperanzadora, lejos de los viejos clichés que lo presentan como un espacio condenado a la decadencia. De esta interacción no solo nacen futuras colaboraciones culturales, libros o exposiciones; también surgen ideas para proyectos turísticos, iniciativas de emprendimiento social y redes de apoyo mutuo que benefician al conjunto de los municipios vecinos.

Encuentros como el de Moralina de Sayago confirman que el medio rural no es un lugar del pasado, sino un terreno fértil para la innovación social, la resiliencia comunitaria y el debate contemporáneo. Quien piense que en los pueblos solo se conserva la memoria se equivoca: también se construye futuro. Asimismo, estos foros sirven como altavoz frente a las instituciones públicas para reivindicar apoyo real al tejido socioeconómico de la zona. Apostar por el talento local, propiciar el diálogo interdisciplinar y dotar a los ciudadanos de espacios donde encontrarse son los verdaderos cimientos para construir un futuro sostenible. Dar continuidad a estas iniciativas no es solo recomendable, sino indispensable para mantener encendida la chispa del desarrollo territorial y el pensamiento colectivo en Sayago y en el resto de comarcas de Zamora.

Mi reconocimiento a la organización y a quienes entregan su tiempo a estos encuentros. Al fin y al cabo, el futuro de un territorio empieza siempre cuando alguien decide reunirse para imaginarlo.