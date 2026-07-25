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Cartas de los lectores

Nayara Sieira Mateos

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La IA ha cambiado la forma de invertir, no debería cambiar tu criterio

Si usas la IA como único motor de información, obtendrás respuestas promedio, y las carteras nunca son promedio. Solo el criterio, al menos de momento, sigue siendo profundamente humano, y menos mal.

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La inteligencia artificial puede ayudarte a analizar más información en menos tiempo, pero las mejores decisiones de inversión siguen dependiendo del juicio, la planificación y el conocimiento del inversor.

Hace apenas dos años, quien quería analizar una empresa debía consultar informes, revisar resultados, contrastar distintas fuentes y dedicar horas a interpretar la información. Hoy basta con formular una pregunta a una inteligencia artificial para obtener una respuesta en cuestión de segundos.

La IA ha democratizado el acceso al conocimiento financiero. Cualquier inversor puede pedir una explicación sobre un ETF, comparar fondos de inversión o entender cómo puede afectar una subida de tipos de interés a los mercados. Nunca había sido tan sencillo acceder a información que antes estaba reservada a quienes dedicaban mucho tiempo al análisis.

Y no, el problema no es que la inteligencia artificial se equivoque (que lo hace), el verdadero problema es que responde con tanta seguridad y tanta fluidez que resulta fácil confundir una respuesta bien redactada con una decisión bien fundamentada, y es este precisamente el riesgo del que menos se habla.

Porque invertir no consiste únicamente en encontrar información. Consiste, sobre todo, en saber interpretarla dentro de un contexto, y ese contexto es precisamente lo que la IA no conoce.

No sabe cuál es tu situación patrimonial, qué peso tiene esa inversión dentro del conjunto de tus activos, cuál es tu horizonte temporal, si realmente soportarás una caída del 25% sin vender en el peor momento, qué necesidades de liquidez puedes tener en los próximos años o cuáles son tus objetivos personales.

Son variables imposibles de separar de una buena decisión de inversión. Y son, precisamente, las que marcan la diferencia entre un patrimonio gestionado con criterio y otro que simplemente sigue las tendencias del momento.

Por eso, el verdadero valor de la inteligencia artificial no está en sustituir el criterio del inversor, sino en potenciarlo. Puede ayudarte a analizar más información, a contrastar escenarios o a comprender conceptos complejos con mayor rapidez. Pero sigue siendo el inversor, o un buen asesor, quien debe convertir esa información en una decisión coherente.

Si usas la IA como único motor de información, obtendrás respuestas promedio, y las carteras nunca son promedio. Solo el criterio, al menos de momento, sigue siendo profundamente humano, y menos mal.

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