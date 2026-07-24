El contundente triunfo de España por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026 celebrada en Nueva York quedó ensombrecido por la reprobable actitud albiceleste. Lejos de la deportividad, el combinado sudamericano recurrió al juego duro y a las agresiones físicas directas sobre los jugadores españoles tras el pitido final. La de Argentina fue una derrota sin honor. El césped del MetLife Stadium fue testigo de un espectáculo que nada tiene que ver con los valores del deporte rey. España impuso su ley a través del talento, la posesión y un fútbol total que maniató por completo a los argentinos durante los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, al verse superados en la prórroga por el gol de Ferran Torres en el minuto 106, la frustración albiceleste se transformó en una violencia intolerable.

Argentina no supo perder. El espectáculo ofrecido fue bochornoso. Me comentaba una querida amiga argentina que fueron unos auténticos "boludos", pero que, lamentablemente, boludos hay en todas partes. En España, boludos fueron los radicales que, en el País Vasco y Navarra, agredieron a los que se atrevieron a lucir la bandera de España y ver la final en una terraza pública.

Lo más vergonzoso de la noche no ocurrió durante el tiempo reglamentario, sino una vez consumada la derrota que tampoco gustó al mismísimo Infantino, presidente de la FIFA. Dio sobradas muestras en el palco. En el instante exacto en que España comenzaba a celebrar la consecución de su segunda estrella mundial, varios futbolistas argentinos perdieron los estribos. Un tal Leandro Paredes fue el epicentro de la polémica al arremeter de forma violenta contra varios futbolistas españoles, en un ataque sin justificación que desató una trifulca masiva, lo que ha obligado a la FIFA a investigar.

Cabe esperar que el asunto no quede en agua de borrajas. En principio, el organismo organizador ha confirmado que Argentina será investigada por las escenas "repugnantes" al final del encuentro. Lo cierto es que la petición de "Echar a Argentina del Mundial" roza el récord Guinness con más de 23 millones de firmas que la FIFA no puede ignorar. A pesar de que Argentina insiste en que le robaron el Mundial, la prensa internacional, que no la española, no ha tardado en condenar unánimemente estas acciones, calificando el proceder del equipo argentino de "criminal" y "repugnante", en contraste con la elegancia y caballerosidad mostrada por el equipo de Luis de la Fuente.

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