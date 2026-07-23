Publicidad, anuncios y realidades sociales actuales

A poco observadores que seamos, nos percataremos de que los contenidos de las revistas, anuncios televisivos, paneles publicitarios, etc., como pueden fácilmente comprobar, venden "alegrías turísticas, vacacionales, automovilísticas", etc.., todo lo mejor que pueden imaginarse, pero, no olviden que existe la contrapartida, o reverso de la moneda, de que el disfrute de estas alegrías ha de ser pagadas y, si ello no les representa la más mínima dificultada a los pudientes y muy pudientes, léase ricos, para los que "están a dos velas", expresión sobradamente conocida en el mundo de la calle, si quieren acceder a disfrutar un poco de lo que se anuncia, léase, unos días de vacaciones "allende los mares", un cambio de coche, la celebración de las bodas de plata, oro, platino o diamante, la graduación de niño o nieto que, ha finalizado la guarde y el pase al colegio, y por supuesto si es privado y caro mejor, etc. Todo ello con amparo en la tan manida frase, si lo puede hacer mi vecino, compañero de trabajo o colega por qué nosotros no?

La respuesta, como fácilmente pueden comprender, es personal y a nivel familiar, pero no olviden jamás que, días de mucho, vísperas de nada.

Leía, recientemente, en uno de los diarios de color sepia, dedicado a temas económicos, que la compra de vivienda cae un 7,6%, en mayo: suma cinco meses de descensos.

Las hipotecas experimentaron un ligero incremento, al constituirse más de 54.7000 operaciones totales.

Reflexionando sobre el tan traído y llevado tema de la vivienda que, actualmente es uno de los temas más preocupantes sobre el tapete, produce tristeza que, personas trabajadoras, no solo manuales, si no dedicadas a tareas intelectuales, no puedan adquirir una modesta vivienda en propiedad o pagar un alquiler, porque no lo olvidemos, los gobiernos, con carácter secular, solamente se han dedicado a fomentar la actividad empresarial en grandes ciudades, donde los salarios de la pareja o matrimonio no les permiten adquirir una vivienda, ni aún privándose de lo más elemental, lo que contrasta con lo expuesto al comienzo del presente escrito, pues, si aun privándose de las alegrías vacacionales, turísticas, automovilísticas, etc, pudieran adquirir una vivienda, la elección para muchas familias, presumo, sería la vivienda. Es mi humilde opinión. No olvidemos el refrán castellano que nos dice: "El que de prestado se viste, en la calle le desnudan".

Al hilo de lo expuesto más arriba, diré que leía recientemente que D. Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, es un firme defensor del mundo rural, recordaba que "vivir en un pueblo no es vivir peor, es vivir diferente" y que la clave para frenar la despoblación radica en ofrecer oportunidades.

Les ánimo, señores políticos, amantes del mundo rural, creen puestos de trabajo, sienten industria, atraigan población y descongestionarán las ciudades y quienes opten por regresar a los pueblos podrán acceder a una vivienda a precios, pero que, muy, muy asequibles.

Le recomiendo Sr. Faúndez visite Valdescorriel, mi pueblo y, podrá comprobar "in situ" que hay suelo en abundancia para un polígono y solares y viviendas en venta a precios sumamente asequibles.

Pedro Bécares de Lera