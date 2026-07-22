La Agenda 2030 es mala porque es buena

Se supone que ya sabe usted que los partidos de derecha, extrema derecha y centro derecha, trabajan para los Poderosos (que por una paguita bien vale jugar a la ruleta de los despropósitos).

Tomemos como ejemplo la Agenda 2030 (llamada así porque sus objetivos deberían estar en marcha, o cumplidos, en dicho año). Esta agenda parece ser "la hoja de ruta del diablo", según dicen los ricachones y sus siervos los derechistas. Así que ante tal aquelarre, lo lógico es echar un vistazo a lo que se pretende con este "Kamasutra Económico". Y vemos que lo que la Agenda 2030 propone es alcanzar los logros que siguen:

Fin de la pobreza. Hambre cero. Salud y bienestar. Educación y calidad. Igualdad de género. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos.

Es decir, si tuviéramos una varita mágica y un corazón mínimamente tierno, es de suponer que convertiríamos al planeta Tierra (o por lo menos a Zamora, o a Castilla y León, o a España, etc.) en un lugar donde no hubiera pobreza, donde nadie pasara hambre, donde el sistema sanitario funcionara a tope, donde lograr que la protección de la salud y el bienestar se extendiera a todos y todas. Donde la educación fuera absoluta y su calidad inmejorable, donde la igualdad entre los géneros evitara el abuso de uno sobre el otro. Donde el saneamiento y la garantía de agua potable abundante fuera el pan nuestro de cada día. Donde la energía resultara fácil de conseguir y no contaminara. Donde los trabajos fueran decentes y el crecimiento económico adecuado. Con una industria en evolución y mejora. En un planeta donde se redujeran las desigualdades. En el que las ciudades fueran sostenibles. Donde el consumo resultara responsable. Con planes preventivos contra el cambio del clima. Con protección de la vida submarina y ecosistemas terrestres. Con una justicia justa. Y sobre todo con alianzas, o sea uniones, para lograr tanta cosa.

Pero no, resulta que hay a quienes esto les parece mal. ¿Por qué? Muy sencillo, porque o son de los ricos que lo son porque el mundo es un desastre precisamente por no haberse cumplido ni uno de los fines de la 20 30; o son de los que trabajan, cobrando de los anteriores, para que el mundo siga con sus injustas reglas y normas, y que así no cesen las guerras (el capitalismo sin guerras no es nada), que las tragedias no se eviten porque ellas son las que crean puestos de trabajo en vez de repartir los existentes, que las energías fósiles (contaminantes) sigan vigentes porque sus dueños quieren hacer eterno su negocio, que la educación y la enseñanza no lleguen a todos los rincones no vayan a abrirse las mentes de millones de niños y niñas, y empiecen a surgir rebeliones que acaben con la explotación descarada de la clase trabajadora. Y sobre todo, son gentes que buscan que no se colabore entre países, pueblos, sociedades y personas para lograr un mundo mejor.

Es decir, la agenda "20 30" sólo tiene de malo que parece un sueño, pero en sí es un "plan de urbanismo del paraíso". Por lo tanto, quienes están en contra de ella, o es porque, miedosos, prefieren servir al poderoso o son gentes que andan bastante despistadas.

Y es que quienes viven de las paguitas de los ricachones son reaccionarios (quieren que las sociedades reculen). Son retrógrados. Proponen ir marcha atrás. Están equivocados.