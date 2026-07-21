Opinión | Cartas
Agradecimiento a la Guardia Civil
"Mil gracias por la ayuda prestada y la tranquilidad que nos proporcionaron"
Quería dar las gracias públicamente a 4 agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora.
Ayer, cuando volvíamos de nuestras vacaciones de Cádiz, cerca de Tábara, nuestro coche se paró en plena carretera.
Tuvimos la suerte que pasaron estos agentes y ante el riesgo que suponía un coche estacionado en plena carretera, cortaron el tráfico y lo empujaron hasta un camino lateral. No conformes con esto, a mi mujer, como la zona estaba en obras, la trasladaron, para evitar posibles caídas, en el coche patrulla hasta la zona donde quedó estacionado nuestro coche.
Mil gracias por la ayuda prestada y la tranquilidad que nos proporcionaron.
¡Qué gran profesionalidad!
Ricardo Santos Marcos
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