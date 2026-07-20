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Carmen Ferreras

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El objetivo de Puigdemont

eEl juez ha obviado la búsqueda constante, ininterrumpida y manifiesta de la independencia. Las resoluciones judiciales han evaluado los hechos del 1-O y sus derivas como delitos aislados, ignorando el contexto general.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un acto celebrado en 2024.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un acto celebrado en 2024. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, al avalar que no choca con el derecho comunitario y que busca la "reconciliación", contrasta de forma radical con la agenda política activa del prófugo Carles Puigdemont, quien ha dejado claro que esta medida solo es un medio para un fin mucho mayor: la independencia de Cataluña. El fin último nunca dejo de ser la ruptura con España y eso sí que debe chocar con el derecho comunitario, digo yo. El juez europeo no ha sabido ver la estrategia encubierta del prófugo, cabe esperar que el Tribunal español, esté mejor de dioptrías. La ceguera judicial del magistrado europeo ha sido palmaria, obviando la voluntad de rebelión del catalán.

El fallo del alto tribunal europeo ha supuesto un balón de oxígeno para el independentismo catalán. Sin embargo, la lectura que el propio líder de Junts ha hecho de esta resolución revela la verdadera naturaleza de su búsqueda incesante. Tras conocer el veredicto, Puigdemont dejó claro que el objetivo principal y absoluto sigue intacto: "centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña", utilizando la amnistía simplemente para recuperar fuerzas y recursos.

Para el expresident, el abandono del territorio nacional hace casi una década y la constante batalla judicial en instancias europeas nunca han tratado sobre la "reconciliación" o el arrepentimiento que el marco de la amnistía intenta vender a Europa. Se trata, en la práctica, de una estrategia de desgaste internacional y de instrumentalización del sistema judicial para legitimar una Declaración Unilateral de Independencia. Por favor, no seamos crédulos.

En este proceso se ha cometido un grave error de análisis estratégico: el juez ha obviado la búsqueda constante, ininterrumpida y manifiesta de la independencia. Las resoluciones judiciales han evaluado los hechos del 1-O y sus derivas como delitos aislados, ignorando el contexto general: que el principal acusado es el arquitecto de una hoja de ruta secesionista que sigue plenamente activa y declarada.

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El Constitucional y los magistrados que deben dirimir el futuro de esta causa no pueden seguir actuando con miopía política. Cualquier resolución que amnistíe a un individuo que confiesa públicamente seguir buscando la independencia unilateral, y que utiliza el exilio para dinamitar el Estado, constituye un fracaso a la hora de proteger la integridad del ordenamiento jurídico español. Ignorar la intencionalidad política constante del prófugo es, en última instancia, legitimar su desafío.

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