Y justo después de que haya ardido medio país, el fuego dará paso al siniestro ritual post veraniego de la gota fría o DANA, Depresión Aislada en Niveles Altos. Con un mar Mediterráneo que este verano alcanza una temperatura de ocho grados superior a lo normal para estas fechas. Con un mare Nostrum que es una bomba de relojería, los modelos de predicción del clima no pueden descartar la aparición de nuevas tormentas brutales seguidas de catastróficas riadas.

Con un mar Mediterráneo incapaz de absorber más dióxido de carbono y en el que agonizan las salvadoras praderas de posidonia al tiempo que proliferan las plagas de medusas, lo único seguro es que el ¿Y si cae aquí? le tiene que tocar a alguien: Grecia de nuevo, Barcelona, Italia, Turquía, Libia otra vez, Argelia, sur de Francia…

Ya no vale con culpar al cambio climático y dejar que el olvido amnesie el desastre natural y los muertos. Urge un Pacto de Estado, pero no un pacto de políticos tan predispuestos ellos a cobrar pluses por participar en otra comisión como abonados al absentismo laboral. Urge un Pacto de Estado de toda la sociedad, todos vamos a padecer las terribles consecuencias.

Urge hacer caso de una puta vez a los científicos, sabios y estudiosos de la materia que llevan años advirtiendo, sin que nadie los escuche, de la amenaza climática y proponiendo soluciones sujetas al sentido común de obligado cumplimiento si queremos salvar el pellejo. Y urge desoír los cantos de sirena de industriales, empresarios y lobbies.

Como el conejo blanco de Alicia, llegamos muy tarde.

Islandia, el primer parlamento del mundo en crearse, ha sido el primero en declarar la ruptura de la AMOC, ese flujo de corrientes marinas que traen aguas cálidas desde los trópicos y que hacen posible la agricultura y ganadería y por lo tanto la vida en Europa, como una cuestión de Seguridad Nacional.

El probable colapso de la AMOC debería abrir telediarios cada día. No es broma. Si por culpa del caos climático llegara a colapsar la AMOC, los hielos perpetuos invadirían el norte y el centro de Europa impidiendo cultivar el campo y criar animales, lo que obligaría a millones de europeos a emigrar a África para poder sobrevivir.

Esta oscura realidad climática, esta ruleta rusa meteorológica, este luctuoso ¿Y si cae aquí? es el que está detrás de “Familias como la nuestra”. La aclamada serie de 2024 que narra como el derretimiento de los glaciares sumerge a Dinamarca bajo el nivel del mar y convierte a los algo más de seis millones de daneses en refugiados climáticos tan caucásicos, occidentales y cristianos como molestos para sus socios europeos que se niegan a acogerlos.

De unos años antes, 2019, es la serie francesa, El Colapso, que habla de supervivencia en el mundo que vendrá cuando agotemos los recursos naturales de la Tierra. Sin electricidad, gasolina, agua y con los estantes del Mercadona vacíos, los ciudadanos habrán de elegir entre el apoyo mutuo y el comunalismo para sobrevivir o echarse al monte como lobos solitarios.

Ningún maratón de series y películas sobre catástrofes naturales nos preparará para lo que está por venir con la amenaza del fenómeno del Super Niño en ciernes. La realidad superará a la ficción, como siempre.