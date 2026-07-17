De puentes, memoria y fútbol, o más bien viceversa.

En nombre de la derecha y sobre el mundial ha escrito Emepunto Rajoy algo que a muchos ha sorprendido, pues supera a los vecinos que a su alcalde han elegido porque alcalde es el que quieren los alcaldes al vecino. Reconoce que el de Francia es bien y muy bueno equipo pero franceses jugando en realidad son poquitos.

-¿La Emepunto se refiere a mundial declaración del mundial expresidente nuestro Mariano Rajoy, gallego por nacimiento y español por vocación, que levantó en pie de guerra a la vecina nación?

-¿La Emepunto es por papeles que ningún juez entendió que podrían referirse al presidente Rajoy cuándo se estaba juzgando del PP financiación?

Son historias del pasado que están olvidadas hoy en archivos de juzgados sin acusar a Rajoy. Meros indicios de un caso que Bárcenas se llamó que respecto al presidente un juez carpetazo dio.

-La memoria de la historia hay que olvidarla ¡por dios! Son asuntos de los rojos a los que Franco venció.

Hay que olvidar la memoria, y más si España ganó a la Francia sin franceses frente al "yo soy español" (Muy y mucho español, diría el Emepunto Rajoy).

Pero lo dicho del fútbol es una gran sinrazón, y no es de extrañar que Francia le haya dado una lección a la derecha española que cree que algunos son más franceses unos que otros. Y también más español.

Porque no sólo de fútbol era de lo que escribía sino que eran las ideas políticas que defendía en materia de derechos, migración, ciudadanía. Nacionalidad francesa los futbolistas tenían, como tiene la española nuestro equipo futbolista.

Pero hay unos españoles muy y mucho españoles más. Y otros tienen que ganarse arraigo, pues prioridad es para las muy españolas y españolos de verdad. Y los que en España viven o vienen a trabajar deben ponerse a la cola y siempre estarán detrás aunque hayan adquirido nuestra nacionalidad ¡De momento a muchos de ellos no hay que regularizar pues lo hacen los socialistas para sus votos ganar! Es más, en ese gobierno que en nuestra comunidad se ha formado entre derechas de Vox y del Popular, de Presidente Mañueco y de vice un tal Pollán el último es encargado de desregularizar.

-Guardad muy bien los papeles de la nacionalidad que las derechas de España os quieren arrebatar. Aunque aquí estéis trabajando desde hace años sin parar tus derechos laborales no son su prioridad.

-¿Y si somos futbolistas?

-Pues la vista gorda harán. Como hacen con los que cuidan a tu abuelito, chaval.

Y hablando de los abuelos y sus nietos ¿Qué pasó para que no se apoyara en nuestra Diputación colaborar con los nietos de a los que la emigración llevó lejos de esta tierra, exiliados por razón social, política, creencias, o sexual orientación?

Y más cuando son los nietos de los mismos zamoranos que en Añoranza o Raíces visitan los diputados que prometen cual vecinos de la provincia tratarlos...

Pues sucedió que una cosa es traer en operación de Añoranza o de Raíces a zamoranos de pro. Y otra distinta que leyes del gobierno de nación, que los nietos de exiliados consideran español con derechos que a los rojos el franquismo arrebató, ejerzan derecho al voto: ése por el que luchó ese abuelo y esa abuela de los nietos que son hoy. La ley de nietos no apoyan, pero sí la "operación": que una cosa son derechos y otra viajes y excursión. Zamoranos sin derecho a serlo del todo son.

-Peor es lo del pucherazo, que es como llamó Rajoy a esa ley por la que nietas, nietos de la emigración recuperan los derechos: española y español.

La memoria de la historia hay que olvidarla ¡por dios! Son asuntos de los rojos a los que Franco enterró en cunetas del olvido. Y a los que nunca sacó pese al perdón y amnistía encubierta en transición, que no se llamó amnistía sino reconciliación.

Pues no es lo único que han hecho en nuestra Diputación: en el pleno que rechazan de los nietos la moción presentan como eficacia de su supuesta gestión que un puente que se ha arroñado sin víctimas ¡gracias, dios! se derriba por urgencia. Y saldrá a contratación otro más grande que supla al que por fin colapsó.

Preguntamos ¿qué ha pasado? ¿por qué a todos sorprendió? ¿no hubo nadie que avisara de lo que al fin sucedió: que hubo que cortar el puente que a su paso amenazó a vehículos y viandantes, cosechadoras, tractor, que por el puente de Granja Florencia se arriesgó a perder bienes y vida pues nadie les avisó del peligro que corrían desde la Diputación? ¿Nadie cuida de los puentes de nuestra Diputación?

De demagogia tacharon más preguntas que decían: Si hubiera habido desgracias, ¿quién de ellas respondería? Bajo los arcos del puente el agua correr se oía, con memoria de una historia que pronto se olvidaría.

Pues a enterrar la memoria pronto se dedicarán sin responsables que valgan, pues pronto derribarán el puente que por urgencia otro mejor sustituirá, para uso de agricultores como ahora, y para algo más: para que industrias agrarias puedan traer y llevar: residuos para esta tierra, beneficios ¡a exportar! n