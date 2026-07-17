No todo es idílico

Viajar con niños obliga a reestructurar, sobre todo cuando vas fuera de España y decides hacer viajes en cierto modo "aventureros". Hay que pensar bien el equipaje porque sigues llevando solo mochila, hay que organizar más la ruta, adaptar los ritmos... Y de repente incluyes en el itinerario una palabra que hasta entonces ni eras consciente de que existía: playground (parque). Aunque no siempre das con uno... y ese día improvisas como puedes para que el peque corra y juegue dónde sea. Viajar con niños no es un camino de rosas, obviamente se aburren a ratos, se cansan, no les apetece ver un museo, no quieren estar horas viajando de una ciudad a otra... Y sí, también te sacan de tus casillas. Pero seamos sinceros, no es mucho peor que cualquier día de rutina mientras hay cole. Todos tenemos días mejores y peores, y los peques más aún. Pero a mí, a pesar de todo, me merece la pena. Porque viajando por el mundo yo disfruto muchísimo, y eso se lo transmites a ellos: abren la mente, descubren otras culturas, otras comidas, otras formas de vivir y se impregnan de todo. Quizá de mayores no se acuerden de dónde han estado, pero son esponjas que absorben lo que viven. Por eso, aunque a ratos me parezca más sencillo estar en un todo incluido con piscina y sin moverme de la tumbona, pienso que también hay días que acabo saturada sentada en el sofá de casa y estoy convencida de que también acabaría medio loca en un resort. Así que prefiero seguir experimentando con la mochila a la espalda, y disfrutar de viajes quizá no 100% idílicos, pero sí inolvidables.