Cuando el bueno es el malo

Narración político-policiaca

En el 2007 yo era diputado provincial en Zamora y tenía derecho a disponer de "personal de confianza". Alguien que ayudara en la tarea del servicio público. Como estaba en la oposición y las rutinas eran fáciles opté porque en vez de contar con la misma persona durante los cuatro años de un mandato, tener una por cada uno.

Hacia el 2010 el despacho al que tenía derecho IU estaba en el Palacio Antiguo de la Diputación (muy cerca de la Plaza Mayor). Para llegar a dicha oficina había que atravesar una amplia entrada, más el acceso a las nobles escaleras del mismo, y por último encontrarla en un amplio espacio con al menos cinco puertas.

El compa que aquel año trabajaba conmigo era un experto en informática y decidimos usar también su portátil para que cuando estuviéramos los dos a la vez trabajáramos a doble velocidad.

Así las cosas, un día que hubo una protesta en la Plaza Mayor decidimos acudir los dos. La ausencia no duró ni media hora, pero el caso es que al volver "habían robado el portátil" (de un despacho cerrado, aunque no con llave).

Al disgusto no le dimos mayor trascendencia. Mala suerte. Pero hoy pienso ¿y si ese robo tiene más importancia de la que le dimos?

Porque miren. Hace años fue noticia que a una compa del personal de confianza que tenía Pablo Iglesias en cuanto europarlamentario, le habían robado el móvil en un Centro Comercial de Alcorcón, y que luego había acabado en manos del extraño Comisario Villarejo.

Por otro lado, está el caso de la Operación Kitchen (que unos policías tuvieron que "hacer de malos" trabajando para el PP- caso Bárcenas-haciendo desaparecer pruebas contra dicho partido)

También es cierto que los fondos reservados existen para que ciertas tareas las hagan delincuentes del montón y así no dejar pistas sobre las ordenes de arriba.

Pero el hecho es que he imaginado que a mí me dan, o unos policías o unos confidentes, "el abrazo cariñoso" (siendo optimista) y que tengo la mala suerte de darme cuenta. Entonces, si grito: "al ladrón, al ladrón" ¿Qué me puede pasar? Pues que el caco quiera escapar porque el asunto es peliagudo, y sin querer me haga un daño irreparable. ¿Cómo se resuelve un "atraco oficial" si causa daños a una persona inocente?

Y fue pensando en todo esto cuando he caído en la cuenta que aquel robo (de un portátil en un despacho de IU en una diputación) no pudo haber sido fruto de la casualidad (¿un caco que de carambola ve que una puerta puede ser abierta y se atreve a llevarse algo cuando los usuarios del despacho podían estar por allí cerca?).

Por tanto, tuvo que haber al menos dos personas en la operación (improvisada o no). Una que advirtiera desde la Plaza Mayor si ya volvíamos al despacho, y otra, la qué, confiada en su aspecto, pudiera transmitir templanza y coartada a su maniobra.

No creo que fueran "los buenos haciendo de malos", pero sí de elegantes haciendo de truhanes, y no unos vulgares cacos que solo robaron un portátil en dicha institución en toda su historia.

Historia que se las trae pues, en 1987 la derecha pierde la mayoría absoluta que tenía en la Diputación de Zamora y compró, según todos los indicios, a un diputado provincial del PSOE con lo que para una vez que pierde gana.

Asunto al que se une que 10 años después, con el "Caso Zamora" en los juzgados (por presuntos amaños en las adjudicaciones de obras) alguien se librara de milagro de la cárcel porque la Justicia dijo que "sólo había habido irregularidades administrativas".

¡¡¡Y tanto!!!, como que se descubrió que durante años algunas empresas (rivales entre sí para conseguir una obra pública) habían utilizado "la misma máquina de escribir" a la hora de presentar sus propuestas (aún no había ordenadores). ¿Cabe más complicidad?

Zamora insólita.