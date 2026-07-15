Vergüenza ajena

Madrid ha propuesto convenios con las comunidades autónomas para que los estudiantes foráneos que vivan en la capital de España puedan acogerse al bono de transporte, lo que supone importantes descuentos, y eviten así el requisito del empadronamiento, que se aplica desde principios de este verano. La oferta de Ayuso aboga por la corresponsabilidad financiera para pagar el servicio. Por otra parte, Cataluña, Baleares y Galicia aplican desde hace tiempo la tasa turística a quien visite sus municipios. ¿Y Castilla y León, qué hace?

Aquí, ancha es Castilla y no paga nadie de otros lugares por utilizar nuestros servicios o nuestro espacio aéreo (ah, que el cielo es de todos, ya, ya, y llenarlo de humo es gratis), o las carreteras que cruzan nuestro territorio (ah, que son del Estado, claro, claro, y el dióxido de carbono que expelen los vehículos y que respiramos sin querer también, ¿o no?) o nuestros grandes espacios descontaminados (ah, que eso no tiene precio, que es imposible ponerle puertas al campo), o nuestra energía, la que se genera en nuestras vegas y montes (ah que es de las empresas eléctricas que tienen sus sedes sociales en otras comunidades autónomas a cuyos gobiernos, por cierto, pagamos, también los zamoranos, la mitad del IVA, ya)

¿Quién paga a Castilla y León por ser la comunidad autónoma de España con más árboles (más de 1.200 millones, según dicen los que los han contado)? ¿Cobramos algo por fijar carbono y ser el sumidero más efectivo contra el cambio climático? ¿Percibimos alguna ayuda especial por ser la región más grande de España, de Europa? (ah, que eso no se valora, todo lo contrario según ha demostrado el tiempo: las comunidades más pequeñas, algunas de las cuales son también las más contaminantes, ahí está Madrid, son las más beneficiadas por el Régimen nacido en la Transición). ¿Es que nadie tiene en cuenta a quien produce los alimentos, a quien hace posible que comamos todos los días?

¿Es que no debería tener un tratamiento especial la región con más patrimonio cultural y artístico de España? ¿Es que nunca ha merecido compensación alguna la comunidad autónoma con más frontera con otro país, en este caso con Portugal, con todo el freno económico que eso significó durante los largos proteccionismos franquista y salazarista?

¿Es que nadie va a pagar la deuda histórica que tiene España con esta región, la nuestra, Castilla y León, que lleva décadas y décadas enviando a sus hijos sin rechistar a producir a otros lugares, beneficiados por inversiones de la Dictadura y la Democracia, y que lo sigue haciendo ahora mismo porque es la región con una mayor proporción de fuga de talentos?... Silencio. Pío, pío..., sí, sí, se oyen pajaritos.