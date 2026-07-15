Tres de cada diez

Me parece tremendo que solo tres de cada 10 hogares españoles sea capaz de cubrir sus necesidades básicas con comodidad. En España la acción de ahorrar se ha convertido en un lujo de resistencia. No se trata de una falta de cultura financiera o de una mala gestión doméstica. La realidad es mucho más cruda: los ingresos de las familias se evaporan antes de llegar al banco. El encarecimiento sostenido de la vida ha transformado las necesidades más elementales, como comer y tener un techo bajo el que cobijarse, en sumideros financieros que engullen la práctica totalidad de los salarios.

El presupuesto de los hogares españoles se encuentra bajo un estado de sitio invisible. Los datos reflejan que la vivienda devora ya cerca de la mitad de los ingresos mensuales de los ciudadanos, mientras que la cesta de la compra absorbe más de tres cuartas partes del presupuesto familiar disponible. Cuando la suma de la hipoteca o el alquiler, la luz, el gas y los alimentos básicos consume la nómina, el concepto de "colchón financiero" pasa de ser una recomendación económica a una utopía inalcanzable. Casi un tercio de la población admite sufrir cada mes para cubrir estas facturas mínimas.

Esta presión constante anula cualquier capacidad de previsión. El ahorro no es un excedente caprichoso; es el escudo que protege a una familia frente a un despido, una enfermedad o una derrama imprevista. Al privar a casi el 30% de los hogares de esta red de seguridad, se les condena a vivir en una vulnerabilidad permanente. La única salida para siete de cada diez ciudadanos es el recorte drástico del consumo, una contracción forzosa que no solo frena la economía general, sino que erosiona profundamente la salud mental. Vivir al día, sabiendo que cualquier imprevisto puede desestabilizar la economía doméstica, genera una ansiedad silenciosa que ya afecta al bienestar emocional de la mayoría de los españoles.

Detrás de las cifras macroeconómicas y los debates políticos se esconde una realidad cotidiana marcada por la angustia de la cuerda floja. Una sociedad que no permite a sus ciudadanos construir un colchón de seguridad es una sociedad vulnerable, donde la distancia entre la estabilidad y la exclusión social se reduce al imprevisto de una factura médica o una avería. n