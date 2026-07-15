Quien quiere mentir, engaña; quien quiere engañar, miente

Querido lector o lectora, dicen que “cuando te engañan una vez es culpa de quien lo hace; cuando te engañan dos, la solución es hacértelo mirar”. Seguramente lo que aquí se lea no va a gustar, pero es una realidad tan clara como el agua. ¿Depende de quien lo diga? Pues puede ser, lo digo yo, pero esa realidad es tan contundente que mirar para otro lado es escandaloso. La Junta de Castilla y León gobernada nuevamente por PP y Vox ya está haciendo de las suyas a pesar de todo lo que vendieron en campaña electoral. El tiempo quita o da razones y aquí llevamos 40 años esperando a que el aire que respiramos sea puro. No parece que vayamos por el buen camino.

El Sacyl, competencia de los gobernantes de la Junta, vuelve a estar en el punto de mira por la falta de calidad sanitaria. La falta de escrúpulos a la hora de buscar excusas y tirar balones fuera es ¡extraordinaria! ¿A quién le van a echar la culpa de reducir la atención del servicio de Neurología? ¿Por qué no se cumple la implantación de la Unidad de ICTUS para Zamora? ¿Por qué no quieren solucionar la falta de médicos? ¿Por qué no cogen el toro por los cuernos y acaban con la dejadez en la sanidad? ¿Por qué no gestionan ese derecho para con sus ciudadanos? ¿Por qué la solución es derivar a la privada? ¿Por qué no trabajan para gestionar bien la comunidad? ¡Tienen cuatro años más… que lo hagan! Hay vidas en juego. ¿Pero no lo ven? Ah claro. No lo han hecho en cuatro décadas como para ponerse ahora en cuatro años.

De momento ellos se han repartido sus carteras y sus sillones y solo hay que esperar “resultados”. Claro que como hagan todo lo que han pactado en sus acuerdos para gobernar esta comunidad estamos listos. ¡Ah no, qué boba! Que van a arreglarlo todo, todo y todo. El campo, los servicios sociales, los toros, el empleo, la vivienda, bla bla bla. ¿Por qué siempre pienso fatal? No siempre. Yo pensaba que tener una buena oposición política era beneficioso para los ciudadanos, independientemente del partido, y que llegarían a acuerdos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con críticas constructivas, pero lo que estamos viendo y escuchando es patético. Seguramente no es fácil ser portavoz de las políticas de un gobierno como el de la Junta y vender lo invendible pero lo que sí está claro es que no le da vergüenza ninguna. Quién te ha visto y quién te ve. ¿Querer parecerse a Tellado en plan femenino? Mal asunto.

Me gusta el Parlamento inglés porque no vocean, son educados, no se insultan. Puede ser un ejemplo ¿no? Es que están haciendo que la sociedad civil se crea que los políticos son unos “personajes” que solo van a lo suyo y que se reparten los papeles como los actores a la hora de hacer una obra de teatro. Papeles malos de políticos malos y además algunos, estoy segura, hasta malas personas. Tienen buenos guionistas y los papeles se los reparten de tal manera que parece que son los más leales y patrióticos del mundo y que salvar España es su único cometido. Salvar a los ciudadanos de gentuza como la gente de izquierdas. Los socialistas son el enemigo a batir y con ellos todos los que le siguen de una manera u otra: los de izquierda, los migrantes, los LGTBI, los sindicatos, los, los … y así sucesivamente. Es como una mala pesadilla. Están ocurriendo cosas que pueden tener mucho peligro. Están diciendo cosas que pueden tener mucho peligro. ¿Esa es la prioridad nacional?

Ya no saben cómo hacerlo para derrocar al gobierno y a quienes se asocian con ellos, aunque, la inquina, es más contra unos que contra otros porque si tienen que pactar con el diablo pues pactan. Ahí están las diferentes comunidades autónomas que no querían nada con Vox y se lo están comiendo con patatas. Eso es tener unas buenas tragaderas. El caso es conseguir el poder a costa de lo que sea y como sea. “Quien pueda hacer que haga” y eso es precisamente la directriz obsesiva a seguir. Es asqueroso escuchar argumentos contra el gobierno cuando lo que se dirime en algunas instituciones es la política y gestión de un ayuntamiento o de una diputación. Salir por los cerros de Úbeda es la tónica general.

La estrategia pepera es que hay que luchar contra el gobierno de la nación y punto. Si viene a cuento bien y si no también. ¡Qué más da! El caso es emponzoñarlo todo. El caso es cansar hasta el hastío. Todos los días, a todas las horas. Queriendo dividir para vencer. Lo que no pueden hacer honestamente lo hacen con mentiras, con bulos, con calumnias, difamando. No tiene calificativo el insulto permanente en la casa de todos hasta el punto de ser un grosero y barriobajero político. No se les oye ni un buen discurso, ni una buena propuesta, ni una buena idea, ni un buen proyecto. Acoso y derribo. Parece que quieren hacer méritos para cuando haya un hipotético gobierno Feijoo - Abascal y tienen que tirar de cantera. ja, ja, ja. A ver quién dijo la burrada más gorda o el insulto más grande y lo hacemos ministro o ministra (en fin).

Qué pena que tengamos tan mala memoria. Qué pena que no seamos capaces de verlo. Qué pena que haya quien no sea capaz de pensar por sí mismo. Qué pena que no seamos capaces de buscar la buena información y cotejar las noticias. Qué pena que el modelo a seguir para los jóvenes sea un Aldama, sea un Quiles o sea un Figaredo. ¡Madre del amor hermoso! Qué futuro más chungo nos espera con semejantes “personajes” si nos llegan a gobernar. Ya lo dijo Quevedo: Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Continuará.