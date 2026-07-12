Ni olvido, ni perdón. 29 años después

Ni entonces, ni 29 años después. Ni olvido, ni perdón. Aquí estamos hoy, y aquí seguiremos estando, por muchos años que pasen, para recordar a Miguel Ángel Blanco y con él a todas y cada una de las víctimas del terrorismo de ETA. Los que se fueron de este mundo y los que quedaron bajo los efectos del daño físico o psíquico. Las víctimas directas y sus familias y entornos.

Aquí estamos y estaremos muchos para recordar también a sus asesinos, a quienes disparaban las pistolas o ponían las bombas. A quienes les aportaban la información o les prestaban refugio. A aquellos que los jaleaban o los hacían dignos de admiración. A quienes los justificaban o buscaban cualquier razón para la comprensión. A quienes callaban y miraban para otro lado mientras creían que con cada nuevo atentado avanzaban un paso hacia sus objetivos políticos a largo o a corto plazo. A quienes han ido recogiendo los frutos del crimen; las nueces del árbol que otros agitaban, que dijera en una reunión con los proetarras el presidente del PNV Javier Arzalluz.

Ni olvido, ni perdón. Casi tres décadas después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel que convulsionó, como nunca había ocurrido, al conjunto del pueblo español y por primera y probablemente última vez, a la mayoría del pueblo vasco, sigue habiendo más de trescientos crímenes de los que no se ha conocido a su autor directo. Ni olvido, ni perdón para quienes -cientos, si no miles- podrían haber aportando pruebas, datos o confesiones que hubieran reducido esa cifra. No hubieran devuelto vidas pero hubieran permitido suavizar el dolor de las heridas.

Ni olvido, ni perdón, para quienes están permitiendo que condenados en justicia y bajo el amparo de la ley a cientos de años de prisión, estén saliendo a la calle de manera anticipada, precipitada y propiciada por la necesidad de mantenerse en el gobierno un presidente, un partido, una ideología que han cambiado el interés general por el más espurio de los intereses particulares. La dignidad y la decencia por la corrupción del alma y del pensamiento.

Honor a las víctimas. Oprobio para esos otros, que sí, sabemos quiénes son. n