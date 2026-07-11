Y lo peor es que tendremos que volver a las orgías

La gente, en general, suele estar en contra de las "paguitas". Y todo por envidia, como se deduce de sus razonamientos que son así: "Abajo los vagos y vivan los tíos como nosotros que hemos currado mucho".

Pero si lo pensaran bien verían que la "paguita", que se le da a quienes las necesitan, a los demás, a los que las repudian, les va a venir muy bien porque esas "paguitas" van a acabar en sus propios bolsillos (en los de los currantes y no en los de los vagos). Véase por qué.

Quien recibe la "paguita" (que no la recibe por vago sino porque la necesita para sobrevivir) tiene que vivir bajo techo y consumir ciertas cosas. Y ese techo y esas cosas que ha de comprar, seguro que tienen un propietario (que no es un vago). Propietario que lo que quiere es que le paguen el alquiler o lo que le compraron, venga el dinero de un jeta o de un Premio Nobel.

Así que, "gracias a la paguita" el dueño de la casa o del comercio del barrio, cobrará y vivirá, y todos tan contentos.

Pero es que "de paguita vamos a vivir todos en unas décadas". Y no por falta de trabajo únicamente, y si porque "se nos va a pagar para que no trabajemos".

Se repite la frase por si aún no la ha asimilado usted. NOS VAN A PAGAR PARA QUE NO TRABAJEMOS.

Y para que no viajemos, ni vayamos a espectáculos, etc.

¿Por qué? Miren. El tímido paso de la Inteligencia Artificial (IA) entrando en sociedad ya está avisando de la gran cantidad de puestos de trabajo que pueden desparecer en muy poco tiempo. Siendo muchos de ellos del mundo del intelecto, del arte y del espíritu.

Pero hay más. En cuanto aparezcan en escena los robots con autonomía la cantidad de puestos de trabajo que desaparecerán será tal que el grueso de las clases medias y la obrera cualificada sobrará, con lo que el problema de que estallen revueltas e incluso revoluciones, obligará (incluso a los partidos de derechas) a establecer "paguitas" a troche y moche. Para vagos y para superdotados. O sea, para todo el mundo, buscando que el sistema se pueda sostener y mantener en paz.

Pero hay más nubarrones en el horizonte. El número de humanos sobre la Tierra no deja de crecer (ya pasamos de los 8.300 millones y para el año 2028 se prevén 9.000 millones en el planeta). O sea, en 10 años seremos muchos más para mucha menos energía.

Asunto que acelerará el cambio climático (lo que es un peligro para nuestra especie). Resultando entonces que para frenar tal carrera hacia el abismo habrá que contener el consumo de energía.

Cosa que solo se podrá lograr si no trabajamos (ya que todo trabajo consume energía y materia). Es decir, nos darán una paguita para que no trabajemos y al que pesquen trabajando ¡¡¡cementerio!!!

Explicación. En la actualidad todos vivimos gracias a que vendemos algo. Unos venden pepinos y otros el teorema de Pitágoras. Siendo el problema ecológico el que para hacer ese trabajo hay que ir a trabajar (consumiendo energía); hay que comprar un objeto que para crearlo exigió también consumir energía. Y encima al comercio debe ir un cliente que en ese trayecto habrá gastado energía. Etcétera, etcétera.

Ante esta situación es preferible darle al vendedor el dinero que pensaba ganar, pero sin que haga ningún trabajo para lograrlo.

Obviamente habrá profesiones imprescindibles para que siga la vida, pero la mayoría serán prohibidas para que no se consuma energía.

Por lo mismo muchos viajes, conciertos, juergas, etc. serán prohibidos ¡¡¡para ahorrar energía!!! Quedando entonces abocados los humanos a tener que disfrutar únicamente del sexo (por ser el placer más ecológico que existe) y su variante principal: LA ORGÍA.

No me gusta dar malas noticias, pero este es el terrible panorama que nos espera.