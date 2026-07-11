Si es verdad que todos los españoles somos iguales a los ojos de la Constitución, cabe decir que aquí no hay nadie que sea más que nadie. Todos igualitos. Como debe ser. El Artículo 14 de la Constitución Española no es solo un enunciado jurídico; es el pilar invisible sobre el que se sostiene la arquitectura de nuestra convivencia. Al declarar que los españoles son iguales ante la ley, el texto constitucional no asume que todos somos idénticos, por supuesto, sino que todos somos equivalentes en dignidad, derechos y deberes que es justo lo que, a veces, se saltan a la torera. Esa igualdad es un compromiso explícito que prohíbe el privilegio y la exclusión.

De ahí que aplauda la decisión judicial de no autorizar a Begoña Gómez, acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara. ¿Qué pinta ella en la Cumbre? Además, esta decisión humaniza la figura de Begoña acercándola al común de los ciudadanos que estamos hasta el moño y un poco más arriba de los privilegios que concede la política en función de esto o aquello. La Justicia ha sido benevolente con la esposa del presidente el Gobierno, al permitirle viajar a Londres para la graduación de su hija. Creía que los vástagos de los miembros de nuestro Gobierno estudiaban en España y en instituciones públicas. Ya veo que no.

Si los dos últimos años, Begoña no había asistido a la cumbre de la OTAN por qué de repente se le antoja acudir a Turquía. No creo que fuera para ir de compras al Gran Bazar o someterse a un trasplante de cabello puesto que tiene una buena y bonita cabellera. Del "baklava" y de las "delicias turcas" puede encargarse su marido o cualquiera de los cientos de asesores que le asisten. No sé cómo está la cooperación judicial entre España y Turquía, mucho me temo que ese haya sido el detonante, por si acaso. El juez se ha curado en salud a base de por si acasos y porque hubiera sido un escándalo mayúsculo si le levantan el veto para un asunto en el que la presencia de Begoña no es indispensable.

No se pueden sentar más precedentes de los que ya hay. Hoy más que nunca, la vigencia del principio de igualdad exige una ciudadanía activa y unas instituciones firmes. Proteger la igualdad ante la ley significa defender la imparcialidad de las reglas del juego frente a las tensiones de cada época.