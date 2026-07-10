Poco a poco van desapareciendo los charlatanes respetables, algunos con fama como los catalanes, personas dedicadas a la venta ambulante y que, a voces, publicitan su mercancía. A ritmo más veloz se han instalado en la vida pública los que hablan mucho, sin fundamento y con una voluntad de embaucar a los demás, que es el uso actual del término charlatán. Demasiados políticos y muchos periodistas, sobre todo en tertulias radiofónicas y televisivas, hablan y hablan, opinan, critican, dilapidan a quienes no opinan como ellos y, sobre todo, engañan, nos engañan a los ciudadanos. Y lo hacen, en muchos casos, llevados por el seguidismo al líder o al jefe editorial del medio; en otros, y esto me parece aún más grave, por su absoluto desconocimiento sobre lo que están hablando.

Mi hartazgo sobre estos personajes me ha recordado a un, o una, dibujante, quizá de Méjico, que en Instagram cuelga sus dibujos acompañados de reflexiones ingeniosas, profundas y hasta divertidas. Firma como @absurdamelancolia, por si quieren echar un vistazo. En una de sus últimas publicaciones aparecía un gato muy serio ante una taza de café con una reflexión que me permito usar, sin permiso del autor o autora, en esta página. Reza así: "Respeto tu libertad de opinión, pero de qué parte del culo te sacaste esa información". Me parece una genialidad y, desde luego, más que al pelo para los charlatanes que inundan nuestras instituciones y medios de comunicación.

Respetar la libertad de opinión de otros no supone aceptarla sin más cual Moisés en el monte Sinaí con las Tablas de la Ley. Ni mucho menos. Respetar lo que dice otro es consustancial para ser demócrata, porque la intolerancia, como bien escribe Fernando Savater, no es criticar o rechazar lo que alguien opina, sino prohibirle que lo haga. Así que allá cada cual con su opinión y, en más de un caso, con el ridículo público que hace exponiéndola a bombo y platillo en entrevistas, tertulias y hasta en el Congreso y el Senado. Mi absoluto respeto a la libertad de opinión y, por supuesto, a la persona.

Ahora bien, no puedo olvidar que el gran, o la gran, @absurdamelancolia, añade: "pero de qué parte del culo te sacaste esa información". Aquí radica mi hartazgo. ¿Cómo se puede opinar de lo que se ignora? ¿Cómo se pueden hacer declaraciones manifiestamente contrarias a los datos? Respetar la libertad de opinión no pasa por ser imbécil y mucho menos indocumentado y hoy, como bien ha apuntado Arturo Pérez-Reverte, ser analfabeto es por voluntad propia. No estamos en la España del analfabetismo y sí en la España en la que acceder a los hechos y los datos concretos y contrastados está al alcance de un clic, el mismo que hace falta para idiotizarse en Tik Tok con cualquiera de los iluminados que pululan.

Así que, con todo el respeto a la libertad de opinión, la realidad es que solo lo merecen aquellas opiniones que están fundamentadas en la realidad y los datos. Lo demás es pura charlatanería, que no es nueva en la vida pública española, pero que gana adeptos desde que Trump la ha convertido en bandera de su política y hasta marca de triunfo. Y el triunfo siempre es una motivación, aunque esta sea vacua e incluso inmoral.

Santiago Zavala, Zavalita, uno de los protagonistas de Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa, piensa: "¿En qué momento se había jodido el Perú?" Yo espero nunca tener que pensar esta misma frase referida a España y nuestra democracia, pero tengo por seguro que, si se asentase en mi cabeza esa frase, tendría una respuesta clara: en el momento en que decidimos prestar oídos a los charlatanes, no exigirles fundamento a lo que dicen, no criticarlos cuando manifiestamente nos engañan, aplaudirlos cuando critican a los otros con las mismas palabras que podrían aplicarse a ellos mismos y seguirlos como abducidos sin cerebro. En definitiva, cuando aceptamos sin rechistar renunciar a nuestro espíritu crítico para convertirnos en aplaudidores de quienes no son más que malos histriones para alimentar memes en internet.