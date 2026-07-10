Cierto es que los abrazos son una necesidad biológica y emocional fundamental. Los expertos aseguran que, al abrazar, nuestro cuerpo libera oxitocina (la hormona del amor y el vínculo), dopamina y serotonina, mientras reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés). Estos efectos fortalecen el sistema inmunológico, bajan la presión arterial y fomentan una profunda sensación de seguridad y calma. Los abrazos son terapéuticos, sin duda. Hay que abrazar más. Yo lo hago constantemente con quienes en verdad quiero y sobre todo con mi buena amiga Ana Zamorano Bodego. Cuando nos abrazamos siempre sucede algo mágico. Aprovecho para enviarle un abrazo de papel que materializaré en cuanto pueda.

Si serán importantes los abrazos que incluso existen diferentes tipos dependiendo del contexto y la relación. Ahí están el abrazo del oso, fuerte, envolvente y muy expresivo. El abrazo de consuelo, muy suave, que acompaña y calma sin invadir. Y el medio abrazo que transmite afecto y aceptación sin la intensidad de un abrazo completo. Ojo, si el achuchón es un abrazo cariñoso. Huya de inmediato. Es más, no se deje dar un abrazo cariñoso. Tiene de todo, menos cariño. Hágale caso a la Policía, como yo se la hago a Guillermo, a Javi, a Fran o a Gustavo, aguerridos policías, profesionales como la copa de un pino, que se las saben todas y ayudan a través de su consejo y del servicio que prestan a la ciudadanía.

A pesar de su nombre, el abrazo cariñoso es también conocido como el "timo del abrazo" o "hurto amoroso", que parece proliferar últimamente en Zamora y provincia. Se trata de una modalidad delictiva en la que los ladrones se acercan a una víctima, generalmente personas mayores, con una actitud excesivamente amable o fingiendo conocerlas. Mediante engaños o un abrazo efusivo, aprovechan la distracción para robar joyas, relojes o carteras. En cuestión de segundos, con gran habilidad, se hacen con un buen botín sin cortarse un pelo.

Ante cualquier acercamiento sospechoso, mantenga la distancia y no permita que desconocidos se les acerquen y mucho menos que le toquen por muy efusivos que parezcan. Ese abrazo tiene de terapéutico lo que yo de cura. El abrazo cariñoso ni es una muestra de cortesía, ni una profunda expresión de amor o consuelo. Ojalá que la Policía abrace con sus esposas las muñecas de los que están haciendo el agosto en Zamora.