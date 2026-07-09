Todos majaras

En la escala de majaras que pululan por el mundo mundial, Donald Trump ocupa uno de los puestos principales del ranking. Nunca creí que llegaría a ver a un presidente de Estados Unidos haciendo y diciendo lo que constantemente veo hacer y decir a Trump. Claro que no es el único que le acompaña en el top ten mundial. Otro de los destacados lo tenemos bien cerca, se llama Pedro Sánchez. Nunca creí que llegaría a ver a un presidente de España haciendo y diciendo lo que constantemente veo hacer y decir a Pedro Sánchez. La psiquiatría tiene en la política un auténtico vivero de información con tipos suficientes para realizar estudios exhaustivos que darían un giro a esta especialidad médica dedicada al estudio de los trastornos mentales.

Pocos dirigentes mundiales se libran. Si nos ponemos a dar nombres la lista se haría interminable. Ciñéndonos a estos dos especímenes, no sabría por cual empezar. Con Trump todo es posible. Días pasados admitía haber hablado con alguien muy respetado en la FIFA para que le quitaran la roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun, que habitualmente juega de delantero en el A.S. Mónaco F.C. de la Ligue 1, y jugador en categoría absoluta con la selección de Estados Unidos. Ese "alguien muy respetado en la FIFA" que le ha concedido el deseo al norteamericano, también es candidato al estudio de la psiquiatría.

En cuanto al español, Sánchez tampoco se queda corto. Es el "puto amo" del cortijo y actúa como tal. Estos últimos meses, en lugar de responder por los abusos y felonías de su entorno se dedica a dar recomendaciones por las redes, su forma favorita de comunicación con los ciudadanos, sobre música, libros, gafas de sol y cuidados para las altas temperaturas que nos deparan las distintas olas de calor. Al más puro estilo tiktoker. He llegado a pensar si está preparando su futuro inmediato por si las encuestas se cumplen y queda fuera de juego.

Estos majaras hacen de su puesto privilegiado y de su mandato lo que mejor les conviene en cada momento. En Estados Unidos cada vez hay más descontentos. En España ya conocemos el grito de guerra de buena parte de la población. Si hasta en el chupinazo con el que se han iniciado las fiestas en honor de San Fermín se volvió a gritar el conocido estribillo que no voy a repetir.