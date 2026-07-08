El acto de entrega de los Reales Despachos a los nuevos suboficiales e la Guardia Civil en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial ha dejado una de las escenas más comentadas y aplaudidas de la pasada semana. Durante el evento presidido por el rey don Felipe, el ministro Marlaska y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, entre otras autoridades, tras los vivas de rigor, a renglón seguido se escuchó un grito de fondo a favor de la UCO, el organismo que ha cobrado especial relevancia por investigar las tramas de corrupción que afectan al PSOE.

Un grito que todos los días repiten millones de españoles cuando se descubre un nuevo estercolero de los muchos en los que está metido el partido de Sánchez. Los "sanchistas", como los López, Patxi y Oscar, se muestran abducidos y sin capacidad para atenerse a la verdad, negándose a reconocer lo que la UCO va desvelando y que no son precisamente travesuras. Están todos en el ajo.

Olé, por el valiente que tuvo los necesarios cataplines para gritar ese "¡Viva la UCO!" que nos ha sabido a gloria bendita a infinidad de españoles hartos de tanta podredumbre gubernamental. Si no fuera por la UCO se iban todos de rositas. Pero ahí está la élite de la Guardia Civil para desmantelar los chiringuitos sanchistas y descubrir las tramas de corrupción socialistas, convertida en un pilar que fortalece la confianza institucional. Y no hay más ideología en la UCO que la del honor que tantos y tantos políticos han perdido en el ejercicio de sus funciones, o, simple y llanamente, porque nunca fueron hombres de honor.

El juez Pedraz, precisamente un hombre e izquierdas de toda la vida, ha imputado a la directora general de la Guardia Civil y amiga personal del presidente, quien cada minuto que permanece al frente de la Institución, mancha el nombre impoluto y honorable de la más prestigiosa, querida y respetada institución armada de España. Esa resistencia a ultranza de Sánchez y sus cuates, Mercedes González es una de ellas, no hace otra cosa que agravar su situación. Deberían irse todos con viento fresco antes de que un día nos despertemos con la noticia de la imputación del ‘puto amo’. Pero, sobre todo, que suelten sus garras de la Guardia Civil. Me sumo al espontáneo: ¡Viva la UCO!