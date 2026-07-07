Entre lo ético y lo legal

Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en el que los seres humanos veníamos al mundo merced al método tradicional, o sea, mediante la unión carnal de un hombre y una mujer. Pero de un tiempo a esta parte se han ido incorporando otros procedimientos que, aunque en el fondo vengan a acabar en lo mismo, o sea, en el encuentro de un espermatozoide y un ovulo, utilizan caminos diferentes. De manera que el método empleado puede variar, dependiendo de que la fecundación llegue a ser interna o externa; de que su técnica sea por inseminación artificial, o por fecundación in vitro, o por microinyección espermática, o por ovodonación, o sea, por gestación subrogada. De momento, parece que no son posibles otras formas de reproducción, como podría ser la asexual, o sea, a partir de un solo progenitor. Esta última solo se da en determinados vegetales y animales; pero tiempo al tiempo.

Si alguno de ustedes decidió leer el New York Times del 18 de mayo pasado se le llegarían a poner los pelos de punta al acceder a un amplio informe que recogía el historial del norteamericano Mr. Epstein, un individuo calificado como depredador sexual. Se trataba de un personaje acusado por fiscales y más de cien víctimas de violar, abusar y traficar con niñas y mujeres jóvenes. Doscientas de ellas fueron indemnizadas con 425 millones de dólares, y según la agencia de noticias Reuters algunas están siendo motivo de acosos.

El citado individuo ejercía esa labor desde los años ochenta. Pero no fue hasta 2019 cuando el FBI encontró pruebas para poder ser imputado, consiguiendo una condena de poco más de un año que le permitió trabajar desde su oficina. Tiempo después fue detenido y encarcelado en espera de juicio.

Mr. Epstein era un hombre con un amplio y bien relacionado círculo de amistades, entre las que figuraba el expresidente norteamericano Bill Clinton, grandes figuras de Wall Street, abogados influyentes, gente de la realeza como el príncipe Andrés de Inglaterra y el ex-primer ministro de Israel Barak. Por si fuera poco, también fue amigo de Donald Trump en el pasado, con quien compartió diversiones, entre otros lugares en la casa propiedad de este último en Mar-a- Lago. Los bancos JP Morgan y Deutsche Bank le estuvieron prestando apoyo financiero.

El día en que Mr. Epstein apareció ahorcado no estaba presente su compañero de celda, tampoco los guardias que realizan la inspección de "los 30 minutos" llegaron a aparecer por allí hasta 3 horas más tarde, ya que, según alegaron, se habían dormido, Y a mayores, la cámara de vigilancia de la celda se encontraba averiada.

El pasado 5 de junio se hizo público que Mr. Epstein, ahorcado en una cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019, había dejado una muestra de su semen depositada en un criobanco, respaldada por un contrato que impide ser destruido. El objetivo, según su voluntad, no es otro que el de fecundar de manera masiva a un montón de mujeres. Ese semen le permitirá tener descendencia después de muerto, ya que en su testamento aparece como parte de sus propiedades.

También se ha publicado que un grupo de investigadores suecos ha llegado a la conclusión de que la probabilidad genética de tener un hijo pederasta es cuatro veces superior cuando se trata de un padre pederasta, como podría ser el caso al que nos estamos refiriendo.

Tras muchos esfuerzos por parte del Congreso de los EEUU, el Departamento de Justicia Americano llegó a hacer públicos millones de datos del Expediente Epstein recogidos en múltiples documentos(Tres millones de páginas, ciento ochenta mil imágenes y dos mil videos) al haber sido desclasificados. Pero, al poco tiempo de haberse iniciado el proceso, este se vio interrumpido. Allí aparecían nombres de un gran número de personas e instituciones de las clases más poderosas e influyentes del planeta, entre otros los del cantante Michael Jackson y algún amigo del presidente Trump.

El 19 de febrero de 2022 Jean Luc Brunel, colaborador de Epstein quien, al parecer, era el facilitador de las niñas y jóvenes que sufrían los abusos sexuales, fue encontrado ahorcado en la cárcel de La Santé, en Francia. ¿Idéntico o similar final que el de Mr. Epstein? ¿Casualidad?

La pregunta a realizar sobre este caso podría ser ¿Es justo, razonable y ético utilizar el esperma de un individuo con esos antecedentes para crear seres humanos? ¿Debería ser ilegal poder hacerlo?