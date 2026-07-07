Opinión | Zamoreando
De escándalo
OPINIÓN | ¿Cómo es posible que a cualquier agente de base imputado se le apliquen medidas cautelares inmediatas y el DAO, guardia civil, al fin y al cabo, por pundonor no dimita de inmediato?
Que la cúpula de la Benemérita esté bajo sospecha judicial por intentar, presuntamente, silenciar a su propia unidad de élite, la UCO, no es solo un escándalo político, es un ataque directo a la línea de flotación de nuestra democracia. Nadie ignora que la Guardia Civil se fundó para proteger a los ciudadanos, no para blindar a los despachos del poder político que todo lo emponzoña. La imputación de la directora general de la siempre honrada Guardia Civil, Mercedes González, y de su director Adjunto Operativo (DAO), el teniente General Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, marca el punto de inflexión más grave en la historia reciente del cuerpo.
Con la cúpula operativa y política de la Guardia Civil imputada en la Audiencia Nacional, queda al descubierto una alarmante realidad: el presunto uso de la maquinaria del Estado no para perseguir el delito, sino para asfixiar a los agentes que se atrevieron a investigarlo. ¡Bravo por ellos! Bravo por enfrentarse al poder, por enfrentarse al mando que desprestigia cada día que pasa aferrándose al cargo, la historia del Cuerpo más valorado y querido por el conjunto de los españoles.
La situación es insostenible, con un gobierno que se cae a trozos, pero resiste, apoyando sin fisuras a tanto imputado como ensombrecen y empañan la ya de por sí ajada historia del Partido Socialista. Sólo faltaba, apuntalando a sus compañeros del Consejo de Ministros, la titular de Defensa, Margarita Robles, que se ha sumado al acto de fe sobre la honestidad de la directora y del DAO, para no hacer enfadar al "puto amo" que se resiste como gato panza arriba.
La doble vara de medir es un hecho. ¿Cómo es posible que a cualquier agente de base imputado se le apliquen medidas cautelares inmediatas y el DAO, guardia civil, al fin y al cabo, por pundonor no dimita de inmediato? El daño reputacional que está haciendo a la institución, repito, históricamente mejor valorada por los ciudadanos, es inmenso. El honor de la institución no se defiende blindando a los implicados, sino apartándolos para garantizar la higiene democrática. El cese inmediato del DAO es un deber ineludible, ya que mantenerlo supone una complicidad directa con la degradación del prestigio de la Benemérita. Suceda lo que suceda ¡Viva honrada la Guardia Civil, hoy y siempre!
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
- Cuatro fallecidos de una familia y una niña herida muy grave en un accidente en la A-67, en Herrera de Pisuerga
- Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Cuarenta millones de euros, buses eco y paradas con intercambiadores con el alfoz: las claves del nuevo contrato de autobuses urbanos de Zamora
- Nuevo hurto por el método del abrazo cariñoso esta semana en la provincia de Zamora
- Muere un toro al empotrarse contra la talanquera en los espantes de Fuentesaúco
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora